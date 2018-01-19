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İbrahim Kutluay ve Demet Şener boşandı

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile eski manken Demet Şener Kutluay’ın boşanmasına karar verildi.

19 Ocak 2018 Cuma 15:46
İbrahim Kutluay ve Demet Şener boşandı

Yaklaşık 13 yıl önce Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğünle nikah masasına oturan eski manken Demet Şener ve eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın evliliğine gölge düşmüş, Demet Şener aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı.

Şener avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurmuş, yüklü bir tazminat ile çocukları İrem ve Ömer’in de velayetini istemişti. Gizlilik kararı ve yayın yasağı alınan davada, Şener duruşmaların çoğuna katılırken, İbrahim Kutluay bu süreçte adliyeye adım atmamıştı. Tanık dinlemesinin yapıldığı ve avukat beyanlarının alındığı duruşmalara basın mensupları alınmazken, zaman zaman salondan tartışma sesleri yükselmişti. Bir önceki duruşmada hakimin davayı 19 Ocak 2018’de karara bağlayacağı öğrenilmişti.

İstanbul 14’üncü Aile Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına davacı Demet Şener Kutluay avukatlarıyla katılırken, davalı İbrahim Kutluay’ı ise avukatı Erdal Kılbaşoğlu temsil etti.

Mahkeme, Şener’in zina nedeniyle boşanma talebini reddederken, Kutluay çiftinin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmasına, çiftin 2 çocuğunun velayetinin anne Demet Şener’e verilmesine hükmetti. İbrahim Kutluay’ın Şener’e 700 Bin TL maddi ve 600 Bin TL de manevi olmak üzere toplam 1 milyon 300 Bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Öte yandan İbrahim Kutluay’ın Şener için aylık 13 Bin TL, 2 çocuk içinde 7’şer Bin TL olmak üzere her ay 27 Bin TL nafaka vermesine karar verildi. Duruşma sonrası Demet Şener, konuşmaktan kaçınırken, tek sözü “Çok şükür” oldu.

Son Güncelleme: 19.01.2018 16:42
Anahtar Kelimeler:
Demet şenerIbrahim Kutluay
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