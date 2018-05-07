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Hayko Cepkin’in mekanını sel vurdu

Ege’yi etkisi altına alan sel felaketi İzmir’in Selçuk ilçesini de vurdu. Bir çok yer sular altına kalırken, Sanatçı Hayko Cepkin’in işlettiği mekan de selden etkilendi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:49
Hayko Cepkin’in mekanını sel vurdu

Ege’yi etkisi altına alan sel felaketi İzmir’in Selçuk ilçesini de vurdu. Bir çok yer sular altına kalırken, Sanatçı Hayko Cepkin’in işlettiği mekan de selden etkilendi.

Selçuk’ta etkili olan sağanak yağmur, bazı ev ve iş yerlerini sular altında bıraktı. Çamurla gelen sel felaketinde Şirince alt geçidi de nasibi aldı. Alt geçit tamamen sel sularına teslim olurken, bazı cadde ve sokaklarda çökme meydana geldi. Selçuk-Şirince yolu üzerindeki dere yatağının taşması ile bölgede bulunan birçok ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Dere yakınında bulunan çok sayıda ev, tarla ve iş yerleri zarar gördü. Sular altında kalan iş yerlerinin yanı sıra birçok hayvan da boğularak telef oldu.

HAYKO CEPKİN’İN İŞ YERİ DE ZARAR GÖRDÜ

Diğer yandan Sanatçı Hayko Cepkin’in işlettiği yer de selden etkilendi. Büyük maddi hasarın oluştuğu işletmenin istinat duvarlarını yıkan yağmur suları, işletme içerisindeki çadır ve malzemelere de büyük zarar verdi.

(İHA)
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