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Hakan Peker’den açıklama geldi

Canlı yayınlanan televizyon programında rejinin kendisi yerine seyirciyi çekmesine sinirlenip sahneyi terk eden ünlü sanatçı hakan Peker, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

27 Mart 2018 Salı 10:49
Hakan Peker’den açıklama geldi

Canlı yayınlanan televizyon programında rejinin kendisi yerine seyirciyi çekmesine sinirlenip sahneyi terk eden ünlü sanatçı hakan Peker, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Olayı anlatan ve kendisini ego yapmakla suçlayanlara da cevap veren Hakan Peker, şu ifadeleri kullandı:

"Benim seyircime dinleyicime saygımı, sevgimi beni tanıyan herkes bilir. 30 yıldır da duruşum hep aynıdır. Bu akşam katılmış olduğum TV programında başından itibaren reji ile sorun yaşamama rağmen programa sonuna kadar devam etmeye çalıştım, yaklaşık 1,5 saat. Ancak takdir edersiniz ki ben de insanım ve benim de bir sinir sistemim var. Son şarkımın son nakaratında rejinin uyarılarımıza rağmen hâlâ beni, Eyüp kardeşimi, sahneyi görmezden gelip başka yerleri göstermesine tepki verdim.

ÖKÜZÜN ALTINDA BUZAĞI ARAMANIN MANASI YOK

O an uzun uzadıya bunu yayında anlatmak yerine ‘Reji yanlış yerleri çekiyorsun burayı çekeceksin’ dedim. Bunu söyledikten sonra şarkıya devam edecek moralim kalmadığından ve programın sonuna geldiğimizden dolayı sahneyi Metin’e (Metin Özülkü) bıraktım. Konu bundan ibarettir. Öküzün altında buzağı aramanın manası yok.

SAYGISIZLIK ASLA SÖZ KONUSU OLAMAZ

Ne seyircilerime ne de Eyüp kardeşime bir saygısızlık asla söz konusu olamaz. Programa onlar için katıldım. Konuyu farklı yerlere çekip negatif algı yaratmak isteyenlere dip not: Açıkhava konserlerimde engelli arkadaşlarıma en önde yer ayırarak ağırladım. Ayrıca bugüne kadar da sayısız etkinliklerine davetli olarak katıldım. Bunları da bugüne kadar ne yayınlattım ne de dile getirdim. Böyle de yapmaya devam edeceğim.

BENİ EGO YAPMAKLA İTHAM EDENLER BİLMELİLER Kİ

Sosyal medyada beni ego yapmakla itham edenler bilmeliler ki; benim ne kadar mütevazi olduğumu hatta mütevazı olduğumu bana söyleyenler de sevenlerimdir. Ayrıca sürekli ekranda olma kaygısı hiç taşımadım. Katıldığım programlarım vardır benim. Reklam kokan hareketlere hiç işim olmadığını da tüm Türkiye bilir. ‘Hiç çizginizi bozmadınız Hakan Bey’ diyerek herkes dile getirir bunu. Sonuç olarak yaptığınız yorumları sanatçıların da insan olduklarını gözardı etmeden saygı çerçevesinde yaparsanız sevinirim. Bu konuya dair ilk ve son açıklamamdır. Saygılarımla."

(İHA)
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