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Haber spikeri Jülide Ateş kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Ekranlarda uzun yıllar Ana Haber Bülteni sunuculuğunu üstlenen başarılı haber spikeri Jülide Ateş kimdir?

09 Ocak 2018 Salı 11:01
Haber spikeri Jülide Ateş kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Jülide Ateş, subay bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci kızları olarak 1971’de Elâzığ’da doğdu. Gençliği İzmir‘de askeri lojmanlarda geçti. Liseyi İzmir'de okudu. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Çocukluğu paten üzerinde geçen Jülide Ateş, gençliğinde lisanslı yelken ve basketbol sporları ile ilgilendi. 1990 yılında Türkiye güzeli seçildi. 1990 yılında Miss Universe ve Miss World güzellik yarışmalarında dokuzuncu oldu. İlk televizyon deneyimine 1992’de Star Haber’i sunmaya başladı. 1996’da Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu.

1990’de yapılan yarışmada “Türkiye Güzeli” seçildi. 1991 yılında Miss Universe ve Miss World güzellik yarışmalarında dokuzuncu oldu. İlk televizyon deneyimine 1992’de Star Haber’i sunmaya başladı. Jülide Ateş, 1 Eylül 1994’te Reha Muhtar’ın ekibi olarak Kanal D’ye geçti. 4 Aralık 1994 yılında Reha Muhtar’ın ayrılması, 5 Aralık 1994 yılında Emin Çölaşan’ın ekibi olmuştur. 12 Şubat 1995’te Emin Çölaşan’ın ayrılması, 13 Şubat 1995 yılında Kanal D’de yalnız sunmuştur. 5 Eylül 1995’te Kanal D’den ayrıldı. 1996 yılında TGRT’ye geçti ve 2006’da TGRT’nin satılması sebebiyle bu kanaldan ayrılmıştır. 2000’de Türk Dil Kurumu tarafından “Onur Ödülü” aldı. 2007 yılında Kanal 1’e geçip bu kanaldan ayrıldı. 9 Şubat 2009 tarihinde TRT 2’e geçti. 2011 yılında CNN Türk’e geçip bu kanaldan ayrıldı. 2012 yılında Star TV’de Celal Pir ile sabahları Bugün isimli haber programını sunmuştur. Star TV’nin kardeşi: NTV’ye transfer olmuştur.

Jülide Ateş, İlk evliliğini 1995 yılında iş adamı Cemal Özgörkey ile yaptı. Sadece 6 ay sürdü. Daha sonra Sabah gazetesinin Dış Haberler servisinde çalışan gazeteci Emre İskeçeli ile 11 Temmuz 2001’de Washington’da evlendi. Çiftin bir tane de çocukları vardır.

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