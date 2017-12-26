Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
112058
ALTIN
156.526
DOLAR
3.8082
STERLİN
5.0852
EURO
4.5138
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Gündemki isimlerden Ayşe Mine kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Son günlerde Ellerim Uğurlar şarkısı ile yeniden gündeme gelen bir dönemin fenomen isimlerinden Ayşe Mine kimdir?

26 Aralık 2017 Salı 13:10
Gündemki isimlerden Ayşe Mine kimdir, nereli ve kaç yaşında?

30 Ocak 1961'de İstanbul'da doğdu.  Asıl adı Ayşe Akyüz. Müziğe 13 yaşındayken Radife Erten’den ders alarak başladı. "Erkek Milleti" isimli plağı ile Altın Long Play Ödülü'nü kazandı. Muzaffer Birtan, İsmail Akdeniz ve Özcan Korkut’tan ders alan sanatçı, bir süre Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde yer aldı. 1977 yılında 16 yaşındayken İlk albümü 'Demek ki Öyle ve Sıkı Fıkı' yı çıkardı. Demekki Öyle adlı şarkısı o dönem en çok dinlenen şarkılar arasındaki yerini aldı. 1978 yılında Altın Kelebek Ödülü aldı. 1979'da Eurovision Türkiye seçmelerine katıldı. 1979 yılında evlendi, 2 oğlu var. 80'lerde arabesk müzik türüne yöneldi ve bu alanda çalışmalar yaptı.1994 yılında Mutlugiller adlı TV dizisinde başrol oynadı.

Megastar Tarkan'ın yeni şarksı 'Beni Çok Sev'in Ayşe Mine'ye ait olduğu iddiaları ile gündeme geldi.

Son Güncelleme: 26.12.2017 14:27
Anahtar Kelimeler:
Ayşe Mine Ellerim UğurlarAyşe Mine Tarkan Beni çok SevAyşe Mine Kaç YaşındaAyşe Mine NereliAyşe Mine KimdirAyşe Mine şarkılarıAyşe Mine Unutamazsın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ozan Güven kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Ozan Güven kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Çukur dizine şarkı yapan Allame kim?
Çukur dizine şarkı yapan Allame kim?
Berdan Mardini'den eşine doğum günü sürprizi
Berdan Mardini'den eşine doğum günü sürprizi
Magazin gündeminden düşmeyen Dilay Korkmaz kimdir?
Magazin gündeminden düşmeyen Dilay Korkmaz kimdir?
Diriliş Ertuğrul 100. bölümde neler olacak?
Diriliş Ertuğrul 100. bölümde neler olacak?
Youtuber olarak tanınan Danla Bilic kim, kaç yaşında?
Youtuber olarak tanınan Danla Bilic kim, kaç yaşında?
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim