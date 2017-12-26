Gündemki isimlerden Ayşe Mine kimdir, nereli ve kaç yaşında?

30 Ocak 1961'de İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ayşe Akyüz. Müziğe 13 yaşındayken Radife Erten’den ders alarak başladı. "Erkek Milleti" isimli plağı ile Altın Long Play Ödülü'nü kazandı. Muzaffer Birtan, İsmail Akdeniz ve Özcan Korkut’tan ders alan sanatçı, bir süre Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde yer aldı. 1977 yılında 16 yaşındayken İlk albümü 'Demek ki Öyle ve Sıkı Fıkı' yı çıkardı. Demekki Öyle adlı şarkısı o dönem en çok dinlenen şarkılar arasındaki yerini aldı. 1978 yılında Altın Kelebek Ödülü aldı. 1979'da Eurovision Türkiye seçmelerine katıldı. 1979 yılında evlendi, 2 oğlu var. 80'lerde arabesk müzik türüne yöneldi ve bu alanda çalışmalar yaptı.1994 yılında Mutlugiller adlı TV dizisinde başrol oynadı.

Megastar Tarkan'ın yeni şarksı 'Beni Çok Sev'in Ayşe Mine'ye ait olduğu iddiaları ile gündeme geldi.