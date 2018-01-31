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Gündemden düşmeyen YouTuber Enes Batur kimdir?

Son zamanlarda gündemden düşmeyen YouTuber Enes Batur kim, kaç yaşında ve nereli?

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:49
Gündemden düşmeyen YouTuber Enes Batur kimdir?

Türkiye'nin en popüler YouTuber'ı Enes Batur Sungurtekin, 1998'de Antalya'da dünyaya geldi. YouTube kanalı üzerinden yayınladığı oyun videolarıyla tanınmaya başlayan Enes Batur, kısa sürede internet fenomeni olmayı başardı.

Çektiği oyun videolarıyla milyonlarca takipçiye ve hatırı sayılır bir üne ulaşan Enes Batur, günümüzde 6 milyondan fazla aboneye sahip. YouTube kanalındaki videoları 2,5 milyardan fazla görüntülendi. Her adımı haber olan Enes Batur'un Twitter'da 400 bine yakın takipçisi var. Enes Batur'un aynı zamanda Instagram platformunda da 2,2 milyon takipçisi bulunuyor. Enes Batur, 1.80 boyunda ve ela gözlü.

Sosyal medyada paylaştığı görüntülerle dikkati çeken Enes Batur'un senaristliğini üstlendiği ilk sinema filmi "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?"nin yönetmenliğini Kamil Çetin gerçekleştirdi.Filmde, Enes Batur'un yanı sıra Bekir Aksoy, Ceyda Düvenci, Ceyhun Yılmaz, Kerem Fırtına rol aldı. Film yoğun ilgi görüyor.

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