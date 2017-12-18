Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Gündemdeki isimlerden biri olan Neşe Sapmaz kimdir?

Hayatını kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz ile bir dönem birlikte olan Neşe Sapmaz kimdir?

18 Aralık 2017 Pazartesi 10:03
Gündemdeki isimlerden biri olan Neşe Sapmaz kimdir?

Neşe Sapmaz, 2 Ağustos 1983 tarihinde Bursa’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Bursa’da tamamlayan Neşe Sapmaz, lise yıllarında amatör olarak tiyatro çalışmaları yaptı. Özel günlerde okulda çeşitli sunuculuk görevlerini üstlendi, okul gazetesinin editörlüğünü üstlenerek, yazmaya başladı.

Yavuz Yılmaz, ünlü sunucu Neşe Sapmaz'la 3 yıl birlikte olmuştu. Anne Berna Yılmaz'ın, gelin adayı Neşe Sapmaz'a üç pırlanta taştan oluşan 200 bin TL'lik yüzük hediye ettiği haberleri de medyada yer almıştı.

2001 yılında burslu olarak Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde okumaya hak kazandı. 2006 yılında Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu.
17. Aydın Doğan Genç İletişimciler yarışmasında ‘Röportaj’ alanında ödül aldı. Yine okul yıllarında okul televizyonunda çeşitli yapımlarda sunucu ve oyuncu olarak yer aldı. 2003-2004 yılında Kanal D’de ekrana gelen ‘Şansa Dansa’isimli programda, 72 bölüm, Mehmet Ali Erbil’e eşlik ederek, ilk ekran deneyimini yaşadı. 2005 yılı yaz dönemi’nde CNN Turk Haber Merkezi’nde stajını tamamladı

Anahtar Kelimeler:
Neşe Sapmaz NereliNeşe Sapmaz Kaç YaşındaNeşe Sapmaz Ne Iş YapıyorNeşe Sapmaz Yavuz Yılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ümit Kantarcılar kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Ümit Kantarcılar kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Özge Özder kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Özge Özder kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Magazin gündeminden düşmeyen Seçkin Piriler kimdir?
Magazin gündeminden düşmeyen Seçkin Piriler kimdir?
Magazin gündemindeki isimlerden biri olan Kıvılcım Ural kim?
Magazin gündemindeki isimlerden biri olan Kıvılcım Ural kim?
Neslin Yonarlar kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Neslin Yonarlar kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Şarkıcı Edis Görgülü kim, nereli ve kaç yaşında?
Şarkıcı Edis Görgülü kim, nereli ve kaç yaşında?
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim