Gündemdeki isimlerden biri olan Neşe Sapmaz kimdir?

Neşe Sapmaz, 2 Ağustos 1983 tarihinde Bursa’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Bursa’da tamamlayan Neşe Sapmaz, lise yıllarında amatör olarak tiyatro çalışmaları yaptı. Özel günlerde okulda çeşitli sunuculuk görevlerini üstlendi, okul gazetesinin editörlüğünü üstlenerek, yazmaya başladı.

Yavuz Yılmaz, ünlü sunucu Neşe Sapmaz'la 3 yıl birlikte olmuştu. Anne Berna Yılmaz'ın, gelin adayı Neşe Sapmaz'a üç pırlanta taştan oluşan 200 bin TL'lik yüzük hediye ettiği haberleri de medyada yer almıştı.

2001 yılında burslu olarak Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde okumaya hak kazandı. 2006 yılında Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu.

17. Aydın Doğan Genç İletişimciler yarışmasında ‘Röportaj’ alanında ödül aldı. Yine okul yıllarında okul televizyonunda çeşitli yapımlarda sunucu ve oyuncu olarak yer aldı. 2003-2004 yılında Kanal D’de ekrana gelen ‘Şansa Dansa’isimli programda, 72 bölüm, Mehmet Ali Erbil’e eşlik ederek, ilk ekran deneyimini yaşadı. 2005 yılı yaz dönemi’nde CNN Turk Haber Merkezi’nde stajını tamamladı