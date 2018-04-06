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Güllü: “2019 benim yılım olacak, kimseye yem etmem”

Fantezi müzik sanatçısı Güllü, Cri Türk Özel’de Tülin Tonkuş’un sorularını yanıtladı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

06 Nisan 2018 Cuma 10:44
Güllü: “2019 benim yılım olacak, kimseye yem etmem”

Geçirdiği tüp mide operasyonu sonrası fazla kilolarından kurtulan Güllü, saç tarzında da değişikliğe gitti. Uzun saçlarını kestiren ve kırmızı rengi tercih eden Güllü, “Çocukluğumdan beri uzun sarı saçlıydım. Değişiklik yapmak istedim. Bu şekilde çok rahat kullanıyorum” dedi.

Yeni albüm müjdesi de veren Güllü, 12-13 yılın ardından 12 şarkılık bir albüm yaptığını, en geç iki aya kadar albümün sevenleriyle buluşacağını ifade ederek, “Ben 13 senedir albüm yapmıyorum ve çok sağlam Güllü dinleyicisi var. Ben single yaparsam bana  ‘Abla 13 sene bekledik, bir şarkı mı yaptın?’ derler. 12 şarkının 12’si de ayrı lezzet. Benim her albümde her şarkım slogan olmuştur. Bu da doğru bir iş yapmışım demektir. “Oyuncak Gibi, Öğrettin Bana, Acımıyorsan, Değmezmiş Sana, Ağlamam Ondan” şarkılarımı seven bütün dinleyiciler bu albümde o yılları yaşayacaklar. 2019 benim yılım olacak, kimseye yem etmem” dedi.

Banu Alkan’ı affedemiyorum, ucuz atlattı”

Güllü, sanatçı dostlarından kimseye kırgın olmadığını ancak geçmişte özel bir televizyon kanalında yayınlanan “Ünlüler Çiftliği” adlı programda tartıştığı Banu Alkan’a karşı yüreğinden ve beyninden atamadığı bir sinir olduğunu ifade ederek “O zamanlar çocuklarım çok küçüktü ve çocuklarıma laf etmişti. Ben de zaten gerekeni yaptım, üstüne saldırdım. Ucuz atlattı. Kin tutmuyorum, görsem ‘Merhaba’ derim, ama affedemiyorum. Çünkü benim bamtelim; evlatlarım. Yolundan geçmem, arkadaşlık etmem ama Allah yarattığı için ‘merhaba’ derim. Onun dışında Allah’a yakın bana uzak” şeklinde konuştu.

“MSG’deki haklı dava”

MSG’de Candan Erçetin’in kazandığı seçimlerle ilgili de görüşü sorulan Güllü, “Şimdi insanlar o kadar doldu ki. Farkındaysanız katılım çok fazlaydı. İnsanlar artık para alamıyor, bir emek hırsızlığı var.  Bunlar da çok ciddi rakamlar. Orada insanların ses yükseltmesi vs. bu kadarla kapandığına şükrediyorum ben. Ciddi anlamda daha farklı boyutlar bekliyordum ama böyle geçti. İnsanlar beste yapmak istemiyor, kalem kaldırmıyor. Bu işten sadece ekmek yiyen, aile geçindiren insanlarımız var. Emek hırsızlığı, bence çok iyi oldu, haklı dava. Haklı buluyorum. Bir sürü vaatlerde bulunuldu, inşallah koltuk sevdası olmaz da düzelir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
GüllüBanu AlkanGüllü Yeni AlbümGüllü şarkıları
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