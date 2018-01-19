Gökhan Özen'den yeni şarkı: “Yanlış Numara 2018”

"Yanlış Numara 2018" in video klibi için yine Hollywood'da yönetmen koltuğuna oturan Gökhan Özen, Los Angeles ve Las Vegas arasındaki kurak çöllerde film gibi bir video klibe imza attı. Amerikalı model Hannah Linderman’in Gökhan Özen’e eşlik ettiği video klip, 48 derece sıcakta ve 18 saatte çekildi. Nefes almakta zorlanılarak yapılan çekimlerde Gökhan Özen, hem yönetmenlik yaptı hem de kamera karşısına geçti. Ünlü sanatçının Amerika’daki ekibiyle “Eski Defter” ve “Değişir Dünya”dan sonra çektiği üçüncü klip olan “Yanlış Numara 2018” 8K tekniği ile çekilen ve Türkiye’de yayınlanan ilk video klip özelliğini de taşıyor.