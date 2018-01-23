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Gökçe Bahadır kim, nereli ve kaç yaşında?

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Oya Toksöz'ü canlandıran Gökçe Bahadır kim?

23 Ocak 2018 Salı 10:27
Gökçe Bahadır kim, nereli ve kaç yaşında?

Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da doğdu. Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun olarak eğitim hayatını tamamlayan Bahadır, bir süre boyunca Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk eğitimi aldığı dönemde Fenerbahçe FM'de radyo programı sunan Gökçe Bahadır, mezuniyetinin ardından Best TV'de VJ'lik yaptı ve ardından Show TV'de Sinyal programını sundu.

Sırasıyla bir dönemin önde gelen dizilerinden Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi ve Mühürlü Güller'de rol aldı. Oyunculuğuyla dikkat çeken Gökçe Bahadır, başarılı yapımlar arasında yer alan Hayat Bilgisi adlı dizide “törpü” karakterini canlandırdı ve tanınan isimlerden oldu.

Kanal D'de yayınlanan ve bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle oyunculuk kariyerinin zirvesine ulaştı. Yaprak Dökümü dizisinin ardından yine Kanal D'de yayınlanan Kayıp Şehir dizisinde rol aldı ve bu dizideki rolüyle daha çok ünlendi ve ödüller kazandı.

Gökçe Bahadır, ardından Star TV'de yayınlanan Aramızda Kalsın ve Hatırla Gönül dizisinde rol almış ve oyunculuk kariyerini sürdürmüştü. Performansıyla dikkat çeken Bahadır, yakın dönemde Kanal D'de ekrana gelen Adı Efsane dizisinde başrol oynamıştır.

Son olarak da Star TV'de geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol oyuncusu olarak Oya karakterini canlandırmaya başlamıştır.

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