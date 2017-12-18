FOX Haber'in ekran yüzü Fatih Portakal kimdir?

1968 senesinde dünyaya gelen Fatih Portakal aslen Aydın Nazilli doğumludur. İlköğrenim hayatını Aydın’da; Liseyi ise İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamlamıştır. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamlayan Fatih Portakal sunucu, gazeteci ve yazardır.

Fatih Portakal, 27 Eylül 1997 tarihinde Armağan Toper ile evlendi. Haber muhabirliğinin yanında radyo ve televizyonda başka işlerde de çalıştı. 8 ay Best FM’de ‘Fatih Portakal’la Konuşan Türkiye‘ programını hazırlayıp sundu. 2009-2010 yılları arasında Kanal D‘de ‘Ne yapmalı?‘ programının sunuculuğunu yaptı. Bu arada CNN Türk‘te “Seçim Çadırı ve Sokak TV” adlı 45 dakikalık, stüdyo dışı, canlı yayınları gerçekleştirdi.

2010 yılının ikinci yarısında Fox TV‘ye geçti. Fox Tv de sabah haberlerinde Çalar Saat programını sunmaya başladı. daha sonra sabah haberlerini bırakıp aynı kanalda Ana Haberleri sunmaya başladı.

Her cuma gece yarısı 00.30’da başlayan “Fatih Portakal’la Türkiye’nin Trendleri” programını yapmaya başladı. Şimdilerde ise hafta içi her gün yayınlanan Fox TV Ana haber bültenini sunmaktadır.