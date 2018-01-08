Feyza Civelek kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Oyuncu Feyza Civelek 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Annesi dizi senaryo yazarıdır. 1995 doğumlu genç oyuncu Feyza Civelek 2009 yılında rol aldığı Acemi Cadı dizisi ile ilk dizi oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. Feyza Civelek bugüne kadar Acemi Cadı, Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir’in Yolu ve Güllerin Savaşı gibi dizilerde rol almıştır. Ayrıca rol aldığı Güllerin Savaşı dizisinin senaristi olan Melis Civelek Feyza Civelek’in annesidir. Güllerin Savaşı dizisinde Çiçek karakterini canlandırmıştır.

Oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşının Beşiktaş’ta polise mukavemet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı haberleri magazin gündeminde yer aldı.