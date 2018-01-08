Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 14°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117033
ALTIN
159.014
DOLAR
3.7492
STERLİN
5.0741
EURO
4.4885
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?

Feyza Civelek kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Güllerin Savaşı dizisiyle daha fazla tanınan Feyza Civelek kimdir?

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:14
Feyza Civelek kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Oyuncu Feyza Civelek 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Annesi dizi senaryo yazarıdır. 1995 doğumlu genç oyuncu Feyza Civelek 2009 yılında rol aldığı Acemi Cadı dizisi ile ilk dizi oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. Feyza Civelek bugüne kadar Acemi Cadı, Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir’in Yolu ve Güllerin Savaşı gibi dizilerde rol almıştır. Ayrıca rol aldığı Güllerin Savaşı dizisinin senaristi olan Melis Civelek Feyza Civelek’in annesidir. Güllerin Savaşı dizisinde Çiçek karakterini canlandırmıştır.

Oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşının  Beşiktaş’ta polise mukavemet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı haberleri magazin gündeminde yer aldı.

Son Güncelleme: 08.01.2018 13:30
Anahtar Kelimeler:
Güllerin Savaşı Feyza CivelekFeyza Civelek DizileriFeyza Civelek KimFeyza Civelek NereliFeyza Civelek Kaç Yaşında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engin Akyürek kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?
Engin Akyürek kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?
RTÜK Hadise’nin “Sıfır Tolerans” klibine neden ceza verdi?
RTÜK Hadise’nin “Sıfır Tolerans” klibine neden ceza verdi?
Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumu nasıl?
Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumu nasıl?
Merakla beklenen Arif V 216 filminin galası yapıldı
Merakla beklenen Arif V 216 filminin galası yapıldı
Tarkan uçakta hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı
Tarkan uçakta hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı
Büşra Develi kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Büşra Develi kimdir, kaç yaşında ve nereli?
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim