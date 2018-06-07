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F.Bahçe kampanyasına bir destek de Merve Özbey’den

Şarkıcı Merve Özbey’den de Ece Seçkin’in başlattığı kampanyaya destek geldi.

07 Haziran 2018 Perşembe 21:40
F.Bahçe kampanyasına bir destek de Merve Özbey’den

Şarkıcı Merve Özbey’den de Ece Seçkin’in başlattığı kampanyaya destek geldi.

Merve Özbey de 15 Haziran’da Avşa konserinde Fenerbahçe forması dağıtacağını belirterek, "Siz yaparsınız da ben yapmaz miyim peki? Göğüsledim topu. 15 haziran Avşa konserimde ben de Fenerbahçe’m için forma dağıtıyorum!!" dedi.

KAMPANYA NASIL BAŞLADI ?

Ece Seçkin, 22 Haziran’da Kırklareli Çilek Festivali konserinde Fenerbahçe forması dağıtacağını, Fenerbahçeli sanatçı arkadaşlarından da başlattığı kampanyaya destek beklediğini dile getirmişti. Şarkıcı Derya Uluğ da Ece Seçkin’e destek verip kampanyaya destek olmuştu.

(İHA)
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