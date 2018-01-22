Farah Zeynep Abdullah kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos 1989’da İstanbul’da doğdu. Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul’da doğdu. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi’nde okudu. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını aldırarak İngiltere’de lise öğrenimini tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2’nci sezonundan sonra, diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamlamış ve 2013’te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı. Amnesty Türkiye’nin de gönüllü destekçisi olarak biliniyor.

Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif geldi. İngiltere’ye, okuluna dönmesine üç gün kala deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve Aylin rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin’i canlandırdı. Yılmaz Erdoğan’ın filmi Kelebeğin Rüyası’nda oynadı. Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı.

2014 senesinde Star TV’de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014’de Kerem Deren’in yönetmenliğini üstlendiği “Bi Küçük Eylül Meselesi” filminde Engin Akyürek ile başrolü paylaştı. Çağan Irmak’ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra’nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki Prenses Azra’yı seslendirdi. Çağan Irmak’ın Gülizar adlı dizisinde Gülizar’ı canlandırıyor.