Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
120074
ALTIN
162.991
DOLAR
3.7485
STERLİN
5.3306
EURO
4.6593
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Erkan Petekkaya’nın restoranına Kadın sürücü böyle daldı

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın Beykoz’da bulunan et restoranına önce bir kadın sürücünün kullandığı otomobil girdi.

26 Ocak 2018 Cuma 13:20
Erkan Petekkaya’nın restoranına Kadın sürücü böyle daldı

Aynı günün gecesinde ise dükkanda yangın çıktı. Kadın sürücünün restorana daldığı o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’ya ait Beykoz’da bulunan lüks et restoranında dün adeta kabus yaşandı. Öğle saatlerinde bir kadın sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak restorana daldı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı kaza ucuz atlatılırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde seyir halindeki otomobil, bir anda kontrolden çıkarak Petekkaya’ya ait restorana çarptığı görüldü. Aynı et restoranında gece ise yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla söndürülen yangın, maddi zarara yol açtı.

Son Güncelleme: 26.01.2018 14:42
Anahtar Kelimeler:
Erkan PetekkayaBeykozRestoran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aynur Aydın: "Eurovision'da birinci olacak şarkı kasamda saklı"
Aynur Aydın: "Eurovision'da birinci olacak şarkı kasamda saklı"
Furkan Andıç kim, nereli ve kaç yaşında?
Furkan Andıç kim, nereli ve kaç yaşında?
Çağlar Çorumlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Çağlar Çorumlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Gökçe Bahadır kim, nereli ve kaç yaşında?
Gökçe Bahadır kim, nereli ve kaç yaşında?
Nazlı Kurbanzade kimdir, kaç yaşında?
Nazlı Kurbanzade kimdir, kaç yaşında?
Survivor yarışması ile tanınan Damla Can kim, kaç yaşında?
Survivor yarışması ile tanınan Damla Can kim, kaç yaşında?
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim