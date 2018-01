Erkan Petekkaya’nın restoranına Kadın sürücü böyle daldı

Aynı günün gecesinde ise dükkanda yangın çıktı. Kadın sürücünün restorana daldığı o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’ya ait Beykoz’da bulunan lüks et restoranında dün adeta kabus yaşandı. Öğle saatlerinde bir kadın sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak restorana daldı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı kaza ucuz atlatılırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde seyir halindeki otomobil, bir anda kontrolden çıkarak Petekkaya’ya ait restorana çarptığı görüldü. Aynı et restoranında gece ise yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla söndürülen yangın, maddi zarara yol açtı.