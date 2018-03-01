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Ercan Yazgan’dan iyi haber

Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer’i Ercan Yazgan, geçtiğimiz hafta felç geçirmiş ve özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Usta oyuncunun doktoru yaptığı açıklamada Yazgan’ın durumunun iyiye gittiğini söyledi.

01 Mart 2018 Perşembe 11:32
Ercan Yazgan’dan iyi haber

Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer’i Ercan Yazgan, geçtiğimiz hafta felç geçirmiş ve özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Usta oyuncunun doktoru yaptığı açıklamada Yazgan’ın durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ercan Yazgan’ın sağlık durumu hakkında iyi haber geldi. Perihan Abla dizisindeki Şoför İsmet ve Bizimkiler dizisinde Kapıcı Cafer tiplemeleriyle tanınan tiyatro, oyuncusunun sağlık durumunun iyiye gitti öğrenildi. Yazgan’ın son durumu ile ilgili bilgi veren doktoru Yazgan için herhangi bir risk olmadığını söyledi.

Yazgan’ın sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiğini belirten Uzman Dr. Nilay Değirmenci, "Ercan Yazgan, Cumartesi akşam Nöroloji polikliniğimize başvurdu. Beyin damar tıkanıklığı tanısını koyduk ve hemen yatışını yaptık. Medikal tedavisi devam eden Yazgan’ın genel sağlık durumu iyiye gidiyor. Genel durumu ile ilgili bir risk yok"dedi.

(İzzet Aydın/İHA)
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