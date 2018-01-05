Engin Akyürek kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Engin Akyürek 12 Ekim 1981'de doğdu. Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma programında birinci olarak sanat dünyasına adım attı. Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı tv dizisinin kadrosuna katıldı. 2004 - 2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007 - 2008 yılları arasında Atv'de yayınlanan Karayılan adlı tv dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.

2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014 yılında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı. 2017 yılında ”Ölene Kadar” adlı dizide Dağhan rolünü canlandır

Adı-soyadı: Engin Akyürek

Doğum tarihi: 12 Ekim 1981

Doğum yeri: Ankara

Kilosu: 82 kg

Boyu: 187 cm

Göz rengi: Kahverengi

Saç rengi: Siyah

Burcu: Terazi

İlişki durumu: Bekar