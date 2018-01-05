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Engin Akyürek kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Popüler dizi oyuncularından biri olan ve ünü Türkiye'yi de aşan Engin Akyürek kimdir?

05 Ocak 2018 Cuma 09:39
Engin Akyürek kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Engin Akyürek 12 Ekim 1981'de doğdu. Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma programında birinci olarak sanat dünyasına adım attı. Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı tv dizisinin kadrosuna katıldı. 2004 - 2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007 - 2008 yılları arasında Atv'de yayınlanan Karayılan adlı tv dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.

2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014 yılında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı. 2017 yılında ”Ölene Kadar” adlı dizide Dağhan rolünü canlandır

Adı-soyadı: Engin Akyürek
Doğum tarihi: 12 Ekim 1981
Doğum yeri: Ankara
Kilosu: 82 kg
Boyu: 187 cm
Göz rengi: Kahverengi
Saç rengi: Siyah
Burcu: Terazi
İlişki durumu: Bekar

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