Elif Atakan: “Seçeceğim roller artık para kazanmak için değil”

Evlendikten sonra ilkel, güçlü, çalışkan ve eğlenceli adamım dediği eşiyle birlikte Muğla’ya yerleşerek Elif’s Le Cafe adında bir kafe açan güzel oyuncu; daha önce pek seçim yapma şansının olmadığını ve gelen çoğu rolü kabul ettiğini belirterek ‘’Şimdi bana uyan rollere bakıp seçebilme şansım var. Seçeceğim roller artık para kazanmak için değil, dram ve kötü kız rolleri dışında yeteneklerimi tüm yelpazesi ile sergilemek için olacak’’ dedi. Eşi Cem Kandemir ile birlikte zombi ve aşk hikayesi konulu bir film çekmeyi düşündüklerini sözlerine ekleyen Elif Atakan; oyunculuğun dışındaki projelerinden de bahsetti.

Kısa bir süre sonra dünya turuna çıkarak gittikleri ülkelerden denenmemiş aromalı kahveleri ülkemize getireceklerini ve keşfedilmemiş bu lezzetleri kafelerinde sunacaklarını, aynı zamanda en eski tarihi binaları günümüz yapı sanatıyla karşılaştırarak, doğanın içinde, çevredeki dengeyi bozmadan inşa edilip, doğanın resmiyle kaynaşabilen fikirleri dünyayla paylaşma amaçlı bir çekim de planladıklarını ifade eden Elif & Cem Kandemir çifti ‘’ Şu an sponsor görüşmelerimiz devam ediyor. Çekim yolda geçecek. Aracımızın içinde kameralar olacak. Ziyaret ettiğimiz her ülkeye daha yakın olabilmek için yanımıza o ülkeden bir ünlü davet edeceğiz. Biraz hayatta kalma dürtüsüyle de geçecek maceralarımıza birçok insanı tanık etmeyi düşünüyoruz. Biz zaten çok eğlenceli bir çiftiz, müzik, sinema, el sanatları ilgi alanlarımız. Projemizde tüm bu alanlara yer vereceğiz’’ dedi. Gelelim en heyecan verici konuya. Çiftin önümüzdeki yıl çıkartmak istedikleri bir moda koleksiyonu var. Daha fazla ilham almak üzere farklı ülkelerin modaya bakışını anlayabilmek de gezi amaçları asında yer alıyor. Elif & Cem Kandemir çiftinin projelerini heyecanla bekliyor, fantastik ve eğlenceli diye tanımladıkları hayatlarında mutluluklar diliyoruz.