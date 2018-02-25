Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kapalı
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117522
ALTIN
161.931
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2900
EURO
4.6596
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Ece Seçkin ve İmera Karslıları mest etti

Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından İmera ve Türk pop müziğinin genç sesi Ece Seçkin, Karslıları ve üniversite öğrencilerini adeta kendinden geçirdi.

25 Şubat 2018 Pazar 12:48

Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından İmera ve Türk pop müziğinin genç sesi Ece Seçkin, Karslıları ve üniversite öğrencilerini adeta kendinden geçirdi.

Kafkas Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda Bedri Baran Bayhan ve Volkan Kuyumcu’nun organizasyonunda gerçekleştirilen konserde ilk sahneyi Grup İmera aldı. Kars’ta düzenlenen konserle sevenleriyle buluşan Karadeniz müziğinin sevilen grubu İmera 1,5 saat boyunca sahnede kaldı. Seslendirdiği bir birinden güzel parçalarla solunu dolduranlara müzik ziyafeti çeken grup İmera’ya, eşlik eden sevenleri horon tepti.

Daha sonra Grup İmera’nın ardından güzelliği, dansları ve sesiyle herkesi büyüleyen Ece Seçkin hayranlarının karşısına çıktı. Güzel sanatçı, hit olan şarkılarıyla muhteşem bir görsel şov sundu. Konseri izlemeye gelenler Ece Seşkin’in seslendirdiği parçalara hep birlikte eşlik ederken, cep telefonlarıyla da geceyi ölümsüzleştirdi. Kars’ta düzenlenen Grup İmera ve Ece Seçkin konseri geç saatlere kadar devam etti.

(Işık Çapanoğlu/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diva İzmir’e geliyor
Diva İzmir’e geliyor
Teklisini Nevşehir’de görücüye çıkardı
Teklisini Nevşehir’de görücüye çıkardı
"O habere çok güldüm"
"O habere çok güldüm"
Taha Özer kimdir, ne iş yapıyor?
Taha Özer kimdir, ne iş yapıyor?
Öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz’ın oğlu dünyaya geldi
Öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz’ın oğlu dünyaya geldi
Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı
Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim