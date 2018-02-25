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Diva İzmir’e geliyor

Diva Bülent Ersoy, uzun bir aradan sonra İzmirli hayranları ile buluşacak.

25 Şubat 2018 Pazar 08:42
Diva İzmir’e geliyor

Diva Bülent Ersoy, uzun bir aradan sonra İzmirli hayranları ile buluşacak.

Türk Sanat Müziğinin dev sesi Bülent Ersoy, uzun bir aradan sonra İzmirli hayranları ile bir araya geliyor. Usta sanatçı, 3 Mart Cumartesi gecesi Kaya İzmir Thermal & Convention’da sahne alacak. İzmir konseri için özel bir repertuvar hazırlayan Ersoy, seslendireceği şarkılar ile hem kulakların pasını silecek hem de dinleyicilerine müzik ziyafeti sunacak.

Diva’nın İzmirliler için özel bir sahne elbisesi diktirdiği öğrenildi.

(Halil İbrahim Karabıyık/İHA)
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