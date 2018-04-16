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Diva ile Abacı 6 yıl sonra aynı sahnede

Türk Sanat Müziğinin Divası Bülent Ersoy ile dev sesi Muazzez Abacı, tam 6 yıl sonra Ankara’da aynı sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

16 Nisan 2018 Pazartesi 10:29
Diva ile Abacı 6 yıl sonra aynı sahnede

Türk Sanat Müziğinin Divası Bülent Ersoy ile dev sesi Muazzez Abacı, tam 6 yıl sonra Ankara’da aynı sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Bülent Ersoy ve ile Muazzez Abacı, 21 Nisan akşamı Ankara’nın gözde eğlence merkezi Winner İncek’de sahneye çıkacak. Konserin rezervasyonları haftalar öncesinden biterken, Başkentliler bu tarihi geceye şahitlik yapacak.

Diva ve Abacı en son 2012 yılında Bostancı Gösteri Merkezi’nin sahnesine çıkmıştı. Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı o günden sonra da hiç aynı sahneyi paylaşmadı.

(İHA)
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