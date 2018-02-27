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Diriliş Ertuğrul kadrosuna yeni isimler

TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul, oyuncu kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul’a Sinem Uslu ve Hasan Küçükçetin’in ardından, Engin Öztürk ve Burak Dakak da dahil oldu.

27 Şubat 2018 Salı 13:09
Diriliş Ertuğrul kadrosuna yeni isimler

TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul, oyuncu kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul’a Sinem Uslu ve Hasan Küçükçetin’in ardından, Engin Öztürk ve Burak Dakak da dahil oldu.

Yapımcılığını ve Senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul, kadrosunu her geçen gün güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye olduğu kadar 60’tan fazla ülkede beğeniyle izlenen, yayınlandığı her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisine bir süre önce “Mahperi Sultan” karakteriyle Sinem Uslu ve “Altunaba” karakteriyle Hasan Küçükçetin katılmıştı. Sinem Uslu daha önce rol aldığı Ayla ve Yusuf Yusuf Filmleri ve Kiralık Aşk ile Paramparça dizileriyle seyircinin beğenisini kazanırken; Hasan Küçükkaya ise Menekşe ile Halil, Kaçak ve Kiraz Mevsimi dizileriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

BURAK DAKAK ‘ŞEHZADE GIYASEDDİN KEYHÜSREV’ OLACAK

Sinem Uslu ve Hasan Küçükçetin’in ardından Diriliş Ertuğrul Dizisi’ne Engin Öztürk ve Burak Dakak da dahil oldu. Engin Öztürk daha önce rol aldığı Muhteşem Yüzyıl Dizisi’nde II. Selim karakteri, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi, Hatırla Gönül ve Yüksek Sosyete dizileriyle diziseverlerin beğenisini kazanırken oynağı karakterlerle Türkiye kadar Orta Doğu ülkelerinde de tanınmıştı. Engin Öztürk’ün, Diriliş Ertuğrul dizisinde “Günalp” adlı yeni bir karakterde rol alacağı öğrenildi.

Ezel, Benim Adım Gültepe, Geniş Aile ve Umuda Kelepçe Vurulmaz dizileriyle dikkatleri üzerine çeken Burak Dakak ise Diriliş Ertuğrul dizisinde; Selçuklu Sultanı Alaeddin’in Mahperi Sultan’dan olan oğlu “Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev” karakterini canlandıracak.

(İHA)
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