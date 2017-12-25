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Diriliş Ertuğrul 100. bölümde neler olacak?

Diriliş ‘Ertuğrul’ 100. Bölümüyle 27 Aralık 2017 Çarşamba akşamı saat 20.00’da İzleyicileri ekran başına kilitleyecek.

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:57
Diriliş Ertuğrul 100. bölümde neler olacak?

Nikea’dan gelen Tüccar Niko ve Bizans askerî kafilesini basan Ertuğrul, onların kılığında kaleye girip fethi başlatmak için hazırlanmıştı. Hazırlıklar tamamlanıp harekete geçilmek üzereyken Yağız Alp, Gündüz’ün kaçırıldığı haberini getirmişti. Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırılması üzerine ne yapacak? Kaleye fetih hareketini erteleyecek mi?Gündüz’ü kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi?

Titan’ın Gündüz’ü obadan kaçırıp kaleye getirmesine sevinen Ares, Gündüz’ün kendinden beklenmeyecek bir hamleyle gözüne taşla vurması sonucu gözünden yaralanmıştı. Ares, Gündüz’e karşı nasıl bir tavır gösterecek? Gündüz’ü kaçırdıktan sonra Ertuğrul’a karşı yeni hamleleri ne olacak? Gündüz’ü elinde tutup planladığı gibi bundan sonra bir şövalye olarak yetiştirebilecek mi?

Bahadır Bey, Sancar ve dağdaki alplarıyla beraber Çavdar Obası’nı ele geçirmek için harekete geçmiş, kendilerini takip edip planlarını öğrenen Kırca’yı da öldürmüştü. Bahadır Bey obayı ele geçirmek için ne yapacak? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey’e engel olabilecek mi? Bu kalkışma, Çavdar Obası’nda ne gibi gelişmelere sebep olacak?

Sultan Alaeddin’e sarayda hainler olduğunu, Turgut ve Aslıhan’ı zehirleyenler ile kendisini zehirleyenlerin de bu hainlerle bağlantılı olduğunu söyleyen Emir Saadeddin, bunları bulup ifşa etmek için sultandan mühlet ve yetki almıştı. Ertuğrul’un bütün bildiklerini sultana anlatacağını düşünen ve hayatının tehlikede olduğunun farkında olan Emir Saadeddin, Sultan Alaeddin’i öldürmek için harekete geçmişti. Emir Saadeddin, sultanı öldürmek için ne gibi planlar yapacak? Bunun için kimlerle temas kuracak? Ertuğrul’la sultanın buluşmasını engelleyebilecek mi? Yoksa planında başarısız olup bütün oyunları açığa çıkacak mı?

Gündüz’ün acısı, Kayı Obası’nda ne gibi bir tesir uyandıracak? Yüreğine evlat acısı düşen Halime ne yapacak? Ertuğrul, Gündüz’ü obaya getirebilecek mi?

Diriliş ‘Ertuğrul’ 100. bölümüyle 27 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’da TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

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