‘‘Cushing denen bir hastalık geçirdim, şimdi iyiyim’’

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Eyüpsultanlı kadınlarla bir araya gelen Türkan Şoray, “Cushing denen bir hastalık geçirdim, ameliyat oldum şimdi de kortizon alıyorum. Hastalığımdan dolayı uzun zamandır inziva da gibiydim, şimdi iyiyim’’ dedi.

Eyüpsultan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türk Sinemasının değerli ismi Türkan Şoray’ı ağırladı. Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Eyüpsultan Kadın Emeği Programı (ESKEP) kadınlarının atölye çalışmalarının sergisiyle başlayan etkinlik Türkan Şoray söyleşisiyle devam etti. Sevenleriyle bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşayan Şoray, zaman zaman duygusal anlar yaşarken, kimi zaman da mutluluktan kahkahalar attı. Tüm dünyaya 8 Martı Dünya Kadınlar Günü mesajı veren Türkan Şoray “Yaşasın Kadınlar” dedi.

‘‘KADINLARIN EKONOMİK GÜCÜNÜ ELİNE ALMASI ÇOK ÖNEMLİ’’

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Türkan Şoray, “Kadın olarak kadınları ilgilendiren konulara çok farklı bakıyoruz, kadınca bakıyoruz. O kadınların dramlarını da çoğu filmimizde gerçekleştiriyoruz. Kadın ölümlerinin olmaması, genç ve küçük kızların eğitim gördüğü, eşit şartlarda ve toplumun her kesiminde kendini göstermesi çok önemli. Kadınların okuması ve ekonomik gücünü elde etmesi kadına çok büyük bir özgüven veriyor hayata karşı. Çok insanın sizi sevmesi görmediğiniz insanlarla bile gönül bağınızın olması ve bunu hissetmek çok güzel. Afrin’deki o kahraman askerlerimize duacıyız. Yüreğimiz titriyor, Allah onları korusun. Anneler yetiştirdi onları, aslan gibiler. İnşallah dualarımızla hepsi sağ salim dönüp gelecekler. Kaybettiğimiz askerlerimize de, hep kalbimizde, nurlar içinde yatsınlar’’ dedi.

“HASTALIĞIMDAN DOLAYI UZUN SÜREDİR İNZİVADA GİBİYDİM”

“Sizinle hem mutlu oldum hem de duygulandım” diyerek sözlerini sürdüren Şoray, ‘‘Bundan 7 ay önce bir rahatsızlık geçirdim ve ameliyat oldum. Cushing denen bir rahatsızlık, ender görülen bir rahatsızlık. Böbrek üstü bezlerinin çalışmaması. İşte bu yüzden ameliyat oldum şimdi de dışarıdan takviye kortizon alıyorum. Bu hastalık kilo ve yürüme zorluğu yapıyor. Bundan dolayı bir süredir, inziva da gibiydim. Hastalığım geçiyor Allah’a şükür, şimdi daha iyiyim, kilolarımı da veriyorum. Bundan daha kiloluydum, bir dahaki karşılaşmamızda beni daha zayıf göreceksiniz. Şimdi ki diziler de o kadar yorucu ki, göze alamıyorum. Şimdi eskiye bakıp hasret gidermek istemiyorum ama ara sıra rastladığım Türk filmleri oluyor. Gerçekten çok farklı ve samimiymiş, insanlar birbirini seviyor, ölümsüz ve gerçek aşklar vardı’’ diye konuştu.

(Fethiye Mutaf /İHA)