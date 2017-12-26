Çukur dizine şarkı yapan Allame kim?

Allame’nin yorumladığı, sözü ve müziği de kendisine ait olan ‘Kısır Döngü’ şarkısı dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde büyük yankı uyandırdı. Türkçe rap müziğin efsaneleşmiş isimlerinden Allame’nin “Çukur” dizisine özel olarak hazırladığı “Kısır Döngü” şarkısının dinleyiciye özel video klibi şimdi Basemode Records YouTube kanalında yayında.

Hamza Gül veya bilinen sahne adıyla Allâme 26 Temmuz 1987 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Aslen Bayburt'ludur. Müzikle çok küçük yaşta ağabeylerinin dinlediği yerli ve yabancı rap sanatçılarını dinleyerek tanıştı. Trabzon Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nden mezun olup 2005 yılında üniversite dolayısıyla Eskişehir'e geldi. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) bölümünden mezun oldu. Rap müzisyenliğinin yanı sıra hayatını Resimli Filim Animasyon Stüdyosu'nda animatör olarak kazanıyor. TRT Çocuk'ta ki Maysa ve Bulut adlı çizgi dizide seslendirmen olarak görev aldı.