Çağlar Çorumlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Çağlar Çorumlu 4 Aralık 1977’de Merzifon’da dünyaya geldi. Eğitimci bir aileden gelen Çağlar Çorumlu’nun annesi ve babası öğretmen. 1994 yılında, Merzifon Lisesi’nden mezun olduktan sonra Eskişehir’e yerleşti. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi “Turizm ve Otel İşletmeciliği” bölümünden mezun oldu. Eskişehir’de yaşadığı yıllarda, okuduğu üniversitenin “tiyatro kulübü”ne katıldı. Kendisindeki oyunculuk yeteneğini ilk olarak, bu tiyatro kulübünün yönetmeni olan Tolga Evren’in desteği ile fark etti. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, tiyatro eğitimi almak ve tiyatro hayatına profesyonel olarak devam etmek için 2000 yılında İstanbul’a yerleşti. Bir yıl “MSM ACTOR STUDIO”da tiyatro eğitimi aldı ve 2001 yılında mezun oldu.
Mezun olduktan sonra, hemen televizyon ve tiyatro sektöründe kendine yer buldu. Profesyonel olarak çalıştığı ilk tiyatro olan Kabare Taksim’e katıldı. Ardından, Kabare Taksim ekibinin yaptığı bir dizi olan 7 Numara dizisinde Yusuf Güdük karakterini canlandırdı. “Kabare Taksim”den sonra Komedi Kılçık adlı grupta kabare oyunculuğu yapmaya devam etti. Daha sonra, 2007 yılında İstanbul Efendisi adlı oyun ile, İstanbul Şehir Tiyatroları’na katıldı. 2013 yılında, altı yıl oyuncu olarak çalıştığı bu kurumdan istifa etti. Yine 2013 yılında kendi tiyatrosu TiyatrOPS’u kurdu. Yazar Koffi Kwahulé’nin “Big Shoot” adlı oyunu TiyatrOPS tarafından 18 Ocak 2014 tarihinde sahneye kondu.
Çağlar Çorumlu Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 2001 yılından bu yana pek çok dizide ve sinema filminde rol aldı. Ayrıca, animasyon ve reklam dublaj çalışması da yapıyor. Çağan Irmak’ın 2010 yılı yapımı Prensesin Uykusu adlı filmindeki Aziz karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca 2012 yılında 16. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde, Şark Dişçisi adlı oyunda Taparnigos rolü ile “Yılın En Başarılı Müzikal Komedi Erkek Oyuncusu” ödülüne layık görüldü. Çağlar Çorumlu 2012 yılında Gaye Çorumlu ile evlendi.
ÇAĞLAR ÇORUMLU TİYATRO OYUNLARI
Big Shoot : Koffi Kwahulé – TiyatrOPS – 2014
Şark Dişçisi : Hagop Baronyan – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 2011
Marat-Sade : Peter Weiss – İstanbul Şehir Tiyatrosu -2010
Tarla Kuşuydu Juliet : Ephraim Kishon – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 2009
Karagöz Geri Döndü : Cemal Ünlü – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 2009
İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 2008
Ayşegül Sıkıntıda : Tiyatro Kılçık – 2008
Ayşegül Hindistanda : Tiyatro Kılçık – 2007
Kadınlarda Savaşı Yitirdi : Curzio Malaparte – Kabare Taksim – 2006
Havadan Sudan : Oya Yüce – Kabare Taksim – 2002
Bir Şahnaz Oyun : Turgut Özakman – TKM – 2001
Kızgın Damdaki Kedi : Tennessee Williams – MSM Actor Studıo mezuniyet oyunu – 2001
Mezopotamya Üçlemesi : Taziye : Murathan Mungan – Yön: Ünsal Şaşkın 1999 – 2000
ÇAĞLAR ÇORUMLU FİLMLERİ
Kolonya Cumhuriyeti : Peker – 2017
Tatlım Tatlım:Haybeden Gerçeküstü Aşk 2017
Kor : Aslan – 2016
Bulantı: Beşir – 2015
Yok Artık! : Semih 2015 [1]
Pek Yakında : Zeki – 2014
Daire : Necip – 2014
Aldırma Gönül : Levent – 2013
Cesur Hemşire : Babür – 2013
Güldür Güldür : Şevket – 2013
İbret-i Ailem : Kenan – 2012
Koyu Kırmızı : Galip – 2012
Prensesin Uykusu : -Aziz 2010
Rina : Umut – 2009
Teyzanne : Şaşkın Bakkal – 2009
Haneler : Çağlar – 2009
Osmanlı Cumhuriyeti :Piştici 2008
Üvey Aile : Feyyaz – 2008
Derman : Güven – 2008
Avrupa Yakası : 2007
Ezo Gelin 1. Sezon : Zeki – 2006
Kader (film) : Kamil – 2006
Hayat Türküsü : Sezgin – 2006
Ah Polis Olsam : 2006
Yanılgılar : Mehmet – 2006
Ters Köşe : Sinan – 2005
Gece Yürüyüşü : Hakan – 2005
Yedi Numara : Yusuf 2000