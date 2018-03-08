Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116712
ALTIN
162.435
DOLAR
3.8124
STERLİN
5.2878
EURO
4.7212
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Burcu Güneş’ten türkü albümü

Pop müziğin sevilen ismi Burcu Güneş, ‘Anadolu’nun Güneşi’ isimli türkü albümü çıkardı. Pop müziğin güçlü ismi Güneş, türkü albümüyle sevenlerini çok şaşırttı.

08 Mart 2018 Perşembe 00:00
Burcu Güneş’ten türkü albümü

Pop müziğin sevilen ismi Burcu Güneş, ‘Anadolu’nun Güneşi’ isimli türkü albümü çıkardı. Pop müziğin güçlü ismi Güneş, türkü albümüyle sevenlerini çok şaşırttı.

Güneş’in albümde herkesin ezbere bildiği 11 türkü yer alıyor. Güneş, türkü albümünde Selda Bağcanla’da bir düet yaptı. Güneş, albümünde Selda Bağcan’la “Minnet Eylemem” türküsünü birlikte seslendirerek farklı bir çizgiye imza attı. Selda Bağcan’ın Burcu Güneş’in sesini çok sevdiği için düetten hangi bir ücret talep etmediği de gelen bilgiler arasında.

Burcu Güneş’in, ‘Anadolu’nun Güneşi’ isimli türkü albümünü önümüzdeki haftalarda piyasaya sürmesi bekleniyor.

(Ali Yılmaz Ergen /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haluk Levent genç sevenleriyle buluştu
Haluk Levent genç sevenleriyle buluştu
Sezen Aksu’dan Yıldız Tilbe’ya 2 şarkı
Sezen Aksu’dan Yıldız Tilbe’ya 2 şarkı
Genç oyuncu kalp krizi kurbanı
Genç oyuncu kalp krizi kurbanı
Ünlü oyuncu Özbek filminde rol alacak
Ünlü oyuncu Özbek filminde rol alacak
En çok konuşulan dizi Diriliş Ertuğrul oldu
En çok konuşulan dizi Diriliş Ertuğrul oldu
Ercan Yazgan’dan iyi haber
Ercan Yazgan’dan iyi haber
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim