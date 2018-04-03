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Bülent Ersoy’a ’tehdit’ cezası

Ünlü Sanatçı Bülent Ersoy, Lerzan Mutlu’yu "tehdit" ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 900 lira para cezasına çarptırıldı.

03 Nisan 2018 Salı 13:41

Ünlü Sanatçı Bülent Ersoy, Lerzan Mutlu’yu "tehdit" ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 900 lira para cezasına çarptırıldı.

Diva lakaplı Bülent Ersoy’un, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden yakın arkadaşı Oya Aydoğan’ı kaldırıldığı hastanede ziyaret ettikten sonra verdiği röportajda Lerzan Mutlu’yu tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Bülent Ersoy ve şikayetçi Lerzan Mutlu katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan Lerzan Mutlu’nun avukatı Hızır Barbaros Bursalıoğlu, "Bülent Ersoy’un cezalandırılmasını talep ediyorum. Dava açıldığı zaman Bülent Ersoy ’ben böyle bir şey demek istememiştim’ demişti. Duruşmaya kadar hiçbir şey yapmamıştır. Dava dosyası uzlaşmaya gittiğinde ise uzlaşmak istemediğini belirtmiştir. Sanığın caydırıcı bir cezayla cezalandırılmasını istiyoruz. Zira yargılama aşamasında da pişmanlık sergilememiştir" dedi.

18 GÜNLÜK ADLİ PARA CEZASI

Tehdit suçunun unsurlarının oluşmadığını kaydeden Ersoy’un avukatı Aydın Kuban ise "Müşteki vekili müvekkilimizin caydırıcı bir cezayla cezalandırılmasını istemektedir. Ancak müvekkilimin ünlü bir sanatçı olması aleyhine bir değerlendirme nedeni olamaz. ‘tehdit’ suçunun yasal unsurları oluşmadığından beraatine karar verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Bülent Ersoy’u tehdit suçundan 30 gün adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme daha sonra Bülent Ersoy’un duruşmadaki iyi halini göz önüne alarak cezayı 18 gün adli para cezasına indirdi.

Günlüğü 50 liradan hesaplanmasına karar veren mahkeme Ersoy’u tahdit suçundan 900 lira para cezasına çarptırdı.

(Yusuf Melikoğlu/İHA)
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