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Berdan Mardini'den eşine doğum günü sürprizi

Şarkıcı Berdan Mardini, eşi Fatoş Mardini'ye sürpriz doğum günü yaptı.

26 Aralık 2017 Salı 12:52
Berdan Mardini'den eşine doğum günü sürprizi

Berdan Mardini, eşi Fatoş Mardini'ye sürpriz doğumgünü yaptı. Doğumgünü partisinde melek kanatlı pastanın yanı sıra kendi elleriyle eşi için çiğköfte yoğurarak, birlikte şarkı söyledi.

Eşini yemeğe çıkarıyorum diyerek kandıran Berdan Mardini eşinin arkadaşlarını, akrabaları Bahçeşehir Clup Assolist'te toplayarak eşi Fatoş hanımın doğumgününü kutladı. Sürpriz olarak organize ettiği doğumgününde  Berdan Mardini eşi için elleriyle çiğköfte yoğurarak, melek kanatlı doğumgünü pastası hazırlattı.

Berdan bey gecede sahnede sahneye çıkarak Fatoş hanımla birlikte iki şarkı seslendirdiler. Eşine aldığı sürprizi sır gibi saklayan Mardini, "Organizasyon işi ne kadar zormuş. Herkesi toplamak ve sürpriz yapmak hayli zormuş. Bu işleri genelde hanım yapardı ama bu sefer ben yaptım' dedi. Berdan Mardini eşi Fatoş Mardini ile 2010 yılında evlenmişti.

Berdan Mardini, 5 Kasım 1978 Diyarbakır doğumlu aslen Mardinli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası devlet memuru olan Mardini farklı illerde çocukluk kariyerini devam ettirdi. İlkokul ikinci sınıfa kadar Diyarbakır'da eğitimine devam eden Mardini buradan Isparta'ya taşınmış ve eğitim kariyerine burada devam etti.

Bu yıllarda yeteneği ortaya çıkan mardini sesinin güzelliği sayesinde birçok etkinlikte kendini gösterdi. Okulda müzik etkinlikleriyle birlikte diğer kültürel faaliyetler ve tiyatro alanında da kendisini oldukça geliştiren ünlü sanatçı Enstrüman çalmaya başladı ve daha sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul Avcılar'da  yaşamına devam eden Mardini Avcılar Süleyman Nazif Lisesi'nde eğitimini sürdürdü.

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Berdan Mardini EşiBerdan Mardini Fatoş MardiniFatoş MardiniBahçeşehir Clup Assolist
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