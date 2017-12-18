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Baran, "Ne Güzel Aşk" isimli şarkısı için çekti

Baran, “Canım” adlı ilk albümünün ilk video klibini "Ne Güzel Aşk" isimli şarkısı için çekti.​

18 Aralık 2017 Pazartesi 10:10
Baran, "Ne Güzel Aşk" isimli şarkısı için çekti

Türk pop müziğinde hızlı bir çıkış yapmaya hazırlanan Baran’ın “Canım” adlı toplam 6 şarkıdan oluşan albümünün ilk video klibi 24 Aralık’ta tüm müzik kanallarında yayınlanacak. "Ne Güzel Aşk" isimli şarkının söz ve bestesi, Mustafa Ceceli'nin Hüsran isimli şarkısı ile isimlerinden söz ettiren Canan Sezgince ve Ali Cem Çehreli’nin kaleminden yazıldı. Albümün prodüktörlüğünü ise Tarkan'in ilk albümünü yapan ve çıkışında destek olan Alpay Aydın üstleniyor. Albümde birbirinden ünlü ve sürpriz isimlerin yer aldığını belirten Baran, Şubat ayında çıkacak yeni albümü için çok heyecanlı olduğunu ifade etti. Albüm ve klip çalışmaları süresince Çağrı Genç ve Elçin Yıldız’dan spor dersleri aldı. Sporun yanı sıra Yasemin Sancaklı’dan dans ve koreografi eğitimi için de destek aldı.

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Baran CanımBaran Ne Güzel Aşkşarkıcı Baran
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