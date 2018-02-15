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Banu Alkan evleniyor mu?

Bir dönemin efsanesi olan ’Afrodit’ lakaplı Banu Alkan, İzmir’de bir moda evinin açılışında evleneceğini söyledi.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:03
Banu Alkan evleniyor mu?

Ünlülerin tasarımcısı olarak bilinen Belma Ateş, ikinci moda evini İzmir’in kalbi olan Alsancak semtinde açtı. Açılışa cemiyet hayatının tanınmış simalarının yanı sıra, bir dönemin efsanesi olan afrodit lakaplı Banu Alkan da katıldı. Alkan, açılış sonrasında Belma Ateş imzalı özel olarak tasarlanmış gelinlikleri inceledi. Afrodit, moda evinde gezdiği sırada bir gelinlik dikkatini çekti. Belma Ateş’ten gelinlik hakkında bilgi alan Alkan, ’’Gerçekten çok şık bir gelinlik, tam havasında ben çok beğendim. Ama yine de sevgilime sormak lazım değil mi" dedi. Modacı Belma Ateş ise bu konuşma üzerine yeni açtığı moda evinin ilk gelinliğini Banu Alkan için dikmek istediğini belirtince afrodit, ’’O zaman hemen arayalım Los Angeles’taki damadı çok çabuk diyelim" şeklinde konuştu. Los Angeles’ta yaşayan sevgilisinin adını açıklamayan Alkan, İzmir’den evleneceğinin sinyallerini verdi. Moda evinde gezmeye devam eden Alkan, hayranları ile otoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Son Güncelleme: 15.02.2018 10:17
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