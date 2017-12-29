Bahar Feyzan kimdir, neler yapmıştır?

Bahar Feyzan, 8 Temmuz İstanbul 1980'de İstanbul'da dünyaya geldi. Bahar Feyzan, liseyi İngilizce Makine Teknik üzerine okudu. Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. New York'ta ekonomi üzerine yüksek lisans yaptı. Muhabirlik ile meslek hayatına başladı ve iş dünyasında önemli ropörtajlara imza attı. İlk olarak CNBC-e'de medyaya adım attı. Daha sonra Habertürk'e geçti ve orada 2 yıl çalıştı. Ardından NTV'ye geri dönerek ekonomi üzerine programlar ve ropörtajlar yaptı. Türkiye onu Brad Pitt ile yaptığı ropörtajla tanıdı. NTV'nin New York temsilciliğini görevini yaptı. 2006 yılında Star TV'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlayarak bir yıl çalıştıktan sonra bu kanaldan ayrıldı. Daha sonra Kanal 24'te hem Moderatör Akşamüstü hem de Tatlı Sert programını sundu. 2010 yılında TRT Türk'te Küresel Nabız programını sundu. tv8'de hem 50 Dakika hem de Yaz Günlüğü programını sundu.