Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115374
ALTIN
158.806
DOLAR
3.7878
STERLİN
5.1276
EURO
4.5418
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Bahar Feyzan kimdir, neler yapmıştır?

Ekranların tanınan yüzlerinden spiker Bahar Feyzan kimdir?

29 Aralık 2017 Cuma 13:39
Bahar Feyzan kimdir, neler yapmıştır?

Bahar Feyzan, 8 Temmuz İstanbul 1980'de İstanbul'da dünyaya geldi. Bahar Feyzan, liseyi İngilizce Makine Teknik üzerine okudu. Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. New York'ta ekonomi üzerine yüksek lisans yaptı. Muhabirlik ile meslek hayatına başladı ve iş dünyasında önemli ropörtajlara imza attı. İlk olarak CNBC-e'de medyaya adım attı. Daha sonra Habertürk'e geçti ve orada 2 yıl çalıştı. Ardından NTV'ye geri dönerek ekonomi üzerine programlar ve ropörtajlar yaptı. Türkiye onu Brad Pitt ile yaptığı ropörtajla tanıdı. NTV'nin New York temsilciliğini görevini yaptı. 2006 yılında Star TV'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlayarak bir yıl çalıştıktan sonra bu kanaldan ayrıldı. Daha sonra Kanal 24'te hem Moderatör Akşamüstü hem de Tatlı Sert programını sundu. 2010 yılında TRT Türk'te Küresel Nabız programını sundu. tv8'de hem 50 Dakika hem de Yaz Günlüğü programını sundu.

Anahtar Kelimeler:
Bahar Feyzan YaşıBahar Feyzan KimdirBahar Feyzan NereliBahar Feyzan Evli MiBahar Feyzan Sevgilisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Klip yönetmeni Mustafa Mayadağ kimdir?
Klip yönetmeni Mustafa Mayadağ kimdir?
Işın Karaca: "YouTube'dan sahte tıklama alıyorlar"
Işın Karaca: "YouTube'dan sahte tıklama alıyorlar"
Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe neden küsmüştü?
Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe neden küsmüştü?
Telifmetre nedir, ne işe yarar?
Telifmetre nedir, ne işe yarar?
Şarkıcı Hatice kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Şarkıcı Hatice kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Melisa Aslı Pamuk kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Melisa Aslı Pamuk kimdir, nereli ve kaç yaşında?
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim