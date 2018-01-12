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Ayşegül Yıldız kimdir, nereli ve kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses ile bir dönem evli olan Ayşegül Yıldız yeniden gündemde. Peki, Ayşegül Yıldız kimdir?

12 Ocak 2018 Cuma 11:35
Ayşegül Yıldız kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Ayşegül Yıldız, 1981 yılında Bursa'da doğdu. Annesi ev hanımı bir ve artık hayatta olmayan babası ise astsubay emeklisiydi.  Bir abisi ve bir ablası var. Ayşegül Yıldız Bodrum’da liseye giderken, İbrahim Tatlıses'in Fırat dizisinin çekimlerini gördü ve sokakta izlemeye başladı. Bu sırada onu görüp beğenen İbrahim Tatlıses, asistanını yollayarak dizide oynamasını teklif etti. Böylelikle Ayşegül de, Fırat dizisinin Bodrum’da çekilen beş bölümünde rol alarak oyunculuğa adım attı. Bodrum'da liseyi bitirince ailesiyle Bursa’ya döndü. Bursa’da yerel kanallarda sunuculuk yapıyordu. Diziden 7 ay sonra İbo'nun Bursa konserinde yanına gitti. Çektiği İmparator dizisi için İstanbul’a davet etti. Ayşegül ailesinin izniyle İstanbul’a geldi. İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız'ı koruması altına aldı ve destekledi. Klibin ardından kendi oynadığı bir halı reklamında da ona rol verdi. Ayşegül Yıldız peş peşe tanıtımlara ve açılışlara giderek magazin basınında sık sık boy göstermeye başladı.

Ayşegül Yıldız, 2002 yılında İstanbul'da düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı. Finale kaldı ve burada dördüncü olduktan kısa süre sonra mankenliği bıraktı. İbrahim Tatlıses'in desteğiyle İngilizce kursuna gitti. İbrahim Tatlıses'e ait televizyon kanalında sunuculuk yaptı. İbrahim Tatlıses'in müzik şirketi İdobay'da çalıştı ve kısa süre sonra Tatlıses bünyesinde kurulan menajerlik ve organizasyon işi yapan Ses Ajans’ta yöneticilik yaptı. İbrahim Tatlıses'in "Mavişim" adlı şarkıyı, Ayşegül Yıldız’dan ilham alarak yaptığını ve ona armağan ettiğini, Ayşegül Yıldız 2002 yılında Şamdan Dergisi'ne açıkladı.
İbrahim Tatlıses silahlı saldırı sonrası tedavi gördüğü Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde 2011 yılının Eylül ayında Ayşegül Yıldız ile dünya evine girmişti. Çiftin bu evlilikten Elif Ada isminde bir kızları oldu.  İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız 29 Kasım 2013 tarihinde boşandı.

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