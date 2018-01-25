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Aynur Aydın: "Eurovision'da birinci olacak şarkı kasamda saklı"

Hande Yener ve Demet Akalın’ın telifmetre tartışmasına Aynur Aydın da katıldı.

25 Ocak 2018 Perşembe 15:42
Aynur Aydın: "Eurovision'da birinci olacak şarkı kasamda saklı"

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, son günlerde Hande Yener ile Demet Akalın arasında yaşanan telifmetre tartışması ile ilgili “Hande’nin yaptığı Messi’nin kendisini dördüncü ligdeki bir futbolcu ile kıyaslaması” dedi.

“Bana Aşk Ver” adlı teklisi ile müzik kariyerine başarılı adımlarla devam eden Aynur Aydın CRI TÜRK’te Michael Kuyucu’nun programına konuk oldu. Müzik dünyasında kendisinin önünü kesmek isteyen bazı yorumcuların olduğunu söyleyen Aynur Aydın, şarkısını Youtube’a yükledikten sonra şarkının izlenmesini engellemek isteyenlerin Youtube’a 300 binin üzerinde şikayet spami yolladığını söyledi. Aynur Aydın, adının son yıllarda Eurovision Şarkı Yarışması ile anılmasından memnuniyet duyduğunu, 2012’de bu konuda görüşmeler yaptığını söyledi ve “Eurovision’da Türkiye’yi birinci yapacak şarkım kasamda saklı” dedi. Aynur Aydın son günlerde Hande Yener ile Demet Akalın arasında yaşanan Telifmetre tartışması ile ilgili “Hande’nin yaptığı Messi’nin kendisini dördüncü ligdeki bir futbolcu ile kıyaslaması” diyerek Demet Akalın & Hande Yener polemiğine son noktayı koydu.

Eurovision’da Birinci Olacak Şarkı Kasamda Saklı

Aynur Aydın, Michael Kuyucu’ya Eurovision Şarkı Yarışmasında adının anılması ve Eurovision fanlarının kendisini yarışmada görmek istemesinden mutluluk duyduğunu söyledi. Geçmişte TRT ile bu konuda bazı görüşmeler yaptığını söyleyen Aynur Aydın, Türkiye’nin Eurovision Şarkı Yarışmasına katılması halinde Türkiye’ye birinciliği getirecek şarkının hazır olduğunu ve bu şarkıyı kasasında sakladığını söyledi. Aynur Aydın: “Benim kafamda zaten tasarladığım, ülkem adına doğru bir seçim olduğunu düşündüğün bir takım sembol, hayaller var. Biliyorsunuz 2012'de TRT ile Eurovision ile ilgili görüşmeler yapıldı. O günden bugüne kadar zaten kasamda o şarkı, o imaj duruyor. O kadar özel bir şarkı ki hiçbir şey olmaz, eskimez. İddialı konuşmayı sevmiyorum; ama ülkemi çok güzel temsil ederim diye düşünüyorum.” dedi.

Hande’nin Yaptığı Messi’nin Dördüncü Ligdeki Futbolcu ile Kendini Kıyaslaması

Aynur Aydın, Michael Kuyucu  Hande Yener’in Telifmetre verilerine göre 2017 yılında Türkiye radyolarında şarkıları en çok yayınlanan yorumcusu olmasına Demet Akalın’ın gösterdiği tepkiye de göndermede bulundu. Hande Yener, Demet Akalın’a göndermede bulunarak, Hande Yener’in bu tartışmaya girerek yanlış yaptığını söyledi ve Hande Yener’i Messi’ye benzetirken, Demet Akalın’ı ima ederek Hande Yener’in dördüncü ligdeki bir futbolcu ile kendini kıyasladığını ve yanlış yaptığını söyledi. Aynur Aydın: “Hande Yener'in canlı yayınını izledim Instagram'da. İki tane canlı şarkı söyledi. Böyle bir yorum, böyle bir ses yok. Bir defa Hande Yener kim, onlar kim? Ben çok kızıyorum Hande'ye, tartıştığı şarkıcılar onun muhatapları değil. Messi'nin dördüncü ligdeki futbolcularla kendini kıyaslaması gibi bir şey bu. Onlar gitsin önce şarkı söylemeyi öğrensinler. Hande Yener çabalamış, çalışmış, senelerce bunun için nelerden vazgeçmiş. Bu bir bedeldir bunun için ödediğin. Sonra bir takım insanlar oturup, bence değildir diyor. Çok ayıp. Onu oraya oturtan da kabahat.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Aynur AydanHande YenerDemet AkalınTelifmetreCri TürkMichael Kuyucu
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