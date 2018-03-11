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Arda Turan Dünya evine girdi: Şahidi Edoğan...

Medipol Başakşehir’de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile dünya evine girdi. Turan’ın nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı öğrenildi.

11 Mart 2018 Pazar 21:32

Medipol Başakşehir’de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile dünya evine girdi. Turan’ın nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı öğrenildi.

Milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile Beykoz Çubuklu’daki Vadi Konakları’nda yapılan sade bir nikah töreni ile dünya evine girdi. Turan’ın akşam saatlerindeki nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın da katıldığı öğrenildi. Erdoğan, nikahın yapıldığı Çubuklu’daki konaklara sivil plakalı araçlarla giriş yaptı.

(Mustafa Esen/İHA)
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