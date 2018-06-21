Haftaiçi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da isimli programda bugün öyle bir kavuşma yaşandı ki, böylesi daha önce görülmedi.

Altını ıslatıyor diye hiçbir ailenin kabul etmediği Esra ayrı ayrı 4 aileye evlatlık olarak verildi ve tıpkı bir eşya gibi elden ele dolaştı. Çocukluğundan beri tüm bu acıları çeken Esra, öz annesi Şenay ile 36 yıl sonra Esra Erol’da ilk defa buluştu.

Onu terk edip giden annesini asla affetmeyeceğini söyleyen Esra, “Hayvanlar bile yavrusuna bakıyor, hiçbir koşulda bırakmıyor” diyerek annesine 36 yılın hesabını gözyaşlarıyla sordu.

(İHA)