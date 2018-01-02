Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117341
ALTIN
158.944
DOLAR
3.7642
STERLİN
5.1005
EURO
4.5342
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin

Alara Bozbey kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Dolunay dizisinde canlandırdığı Demet karakteri ile adından söz ettiren Alara Bozbey kimdir, nereli?

02 Ocak 2018 Salı 12:09
Alara Bozbey kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Alara Bozbey, 1986 senesinde Litvanya'da dünyaya gözlerini açtı. Anne ve Babası Litvanyalı olan oyuncunun ailesi ayrıldıktan sonra annesi bir Türkle evlenerek annesi ile birlikte İstanbul'a yerleşti. Türkçe öğrenen ve Türk vatandaşı olan Alara Bozbey'in hayatı oyunculuk eğitimi almasıyla değişti. Uzun süredir ülkemizde yaşayan Alara Bozbey, Türk vatandaşlığına geçmiş ve gerçek adı olan Aliona ismini Alara olarak değiştirmiştir. Yabancı Damat Dizisi ile Oyunculuğa Başladı Alara Bozbey Türkiye'ye yerleştikten sonra  oyunculuk yapmaya başladı ve ilk adımı da bir zamanlar Kanal D ekranının fenomen dizilerinden olan Yabancı Damat dizisi ile attı. Özgür Çevik'in baş rolde olduğu Yabancı Damat dizisi ile tanınan Alara Bozbey, bu diziden sonra çok sayıda dizi ile tekrar ekran karşısına çıktı. Arka Sokaklar, Bedel, Gamsız Hayat, Benim İçin Üzülme gibi iddialı yapımların kadrosunda yer alan 2017 yapımı Dolunay dizisinnde Demet karakterini canlandırdı.

Anahtar Kelimeler:
Alara Bozbey NereliAlara Bozbey Kaç YaşındaAlara Bozbey SevgilisiAlara Bozbey DizileriAlara Bozbey Dolunay Dizisi DemetAta Demirer Alara Bozbey
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ ifade vermek üzere adliyeye geldi
Kıvanç Tatlıtuğ ifade vermek üzere adliyeye geldi
Oyuncu Selim Erdoğan'a 11 yıl 8 ay hapis cezası
Oyuncu Selim Erdoğan'a 11 yıl 8 ay hapis cezası
Bahar Feyzan kimdir, neler yapmıştır?
Bahar Feyzan kimdir, neler yapmıştır?
Klip yönetmeni Mustafa Mayadağ kimdir?
Klip yönetmeni Mustafa Mayadağ kimdir?
Işın Karaca: "YouTube'dan sahte tıklama alıyorlar"
Işın Karaca: "YouTube'dan sahte tıklama alıyorlar"
Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe neden küsmüştü?
Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe neden küsmüştü?
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim