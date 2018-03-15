Ahmet Kural ve Murat Cemcir’e yoğun ilgi

Yılın komedi filmlerinden biri olan "Ailecek Şaşkınız" filminin Mersin galasına sinemaseverler yoğun ilgi gösterirken, söyleşiye katılan Ahmet Kural ve Murat Cemcir izleyenleri kahkahaya boğdu.

Selçuk Aydemir’in senaryosunu yazıp yönettiği “Ailecek Şaşkınız” filmi Mersin galası için başrol oyuncuları Murat Cemcir ile Ahmet Kural, Mersinli sinemaseverlerle buluştu. Forum Mersin Alışveriş Merkezi’ndeki sinemada film gösterimi öncesinde sevenleriyle buluşan Kural ve Cemcir, hayranlarıyla özlem giderdi. Söyleşide bol bol espri yapan ikili, sevenlerini kahkahaya boğdu. Ellerindeki telefonlarla fotoğraf çekip anı ölümsüzleştirmek isteyen seyirciler, sordukları sorularla da merak ettikleri konulara cevap buldu.

Ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen ikili, Mersin’de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Çukurova insanının kendilerini çok sevdiğini söyleyen Murat Cemcir, "Geçen sene Ayhan Taş var diye ilgi gösterdiler sandık, ama bizi de çok seviyorlar. Bugün çok güzel bir ilgi var. Dram dizisi olacak mı diyorlar, ama hayatımız dram zaten. Ne kadar güldürürsek o kadar kardır diye düşünüyoruz. Komediyi seviyoruz. Film, umduğumuzdan iyi gidiyor. Yeni bir şey deneyelim, seyirci teveccüh gösterir diyorduk. Bayağı teveccüh gösterdiler, mutlu ettiler bizi" diye konuştu.

Filme ilginin çok güzel olduğunu vurgulayan Ahmet Kural ise, "Bu film için bu kadar beklemiyorduk. Çünkü yeni bir şey denedik ve beğenilip beğenilmeyeceğini bilmiyorduk. Şu anda Selçuk Aydemir tarafından yeni dizi yazılıyor. İkinci bölüm bitmek üzere, ama biz de okumadık. Eylül gibi yayında olmayı planlıyoruz. Yine bir komedi dizisi olacak. Dram çeksek kimse bizi ciddiye alıp ağlamaz. Albüm soruları geliyor, ama en fazla film müziği yaparız" dedi.

(Koray Ünlü/İHA)