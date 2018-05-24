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Adriana Lima’dan boks şov

Ünlü model Adriana Lima boks yaparken çekilen görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.

24 Mayıs 2018 Perşembe 20:03

Ünlü model Adriana Lima boks yaparken çekilen görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.

Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen ünlü model Adriana Lima, boks yaparken çekilen görüntülerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Üst üste attığı yumruklarla profesyonel boksörlere taş çıkartan güzel model, ter içinde kaldı. Formunu korumak için boks yapan Lima, spordan sonra yüzündeki teri silerek takipçilerine gösterdi ve bu halini Instagram hikayesinde paylaşırken ‘‘The sweat is real.(Gerçek ter)’’ notunu düştü.

(İHA)
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