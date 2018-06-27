Acun Ilıcalı acı haberi duyurdu

Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Survivor’da kameraman olarak görev alan Alper Baycın’ın Dominik’te gasp çetesi tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Acun Ilıcalı’nın ekibinde yer alan kameraman Alper Baycın (24), Dominik’te gasp çetesi tarafından uğradığı saldırı sonucu öldürüldü.

Acı haberi, Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun Alper Kardeşim."

(İHA)