Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 23°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95955
ALTIN
186.140
DOLAR
4.6204
STERLİN
6.0624
EURO
5.3517
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Acun Ilıcalı acı haberi duyurdu

Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Survivor’da kameraman olarak görev alan Alper Baycın’ın Dominik’te gasp çetesi tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 21:26
Acun Ilıcalı acı haberi duyurdu

Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Survivor’da kameraman olarak görev alan Alper Baycın’ın Dominik’te gasp çetesi tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Acun Ilıcalı’nın ekibinde yer alan kameraman Alper Baycın (24), Dominik’te gasp çetesi tarafından uğradığı saldırı sonucu öldürüldü.

Acı haberi, Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun Alper Kardeşim."

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emel Sayın büyüledi
Emel Sayın büyüledi
Kavala kurabiyesi yemek için Yunanistan’a gittiler
Kavala kurabiyesi yemek için Yunanistan’a gittiler
Fatma Girik annesi ile beraber oy kullandı
Fatma Girik annesi ile beraber oy kullandı
Hülya Avşar kızıyla sandık başında
Hülya Avşar kızıyla sandık başında
Tatlıses: Ben gönüllerin vekiliyim
Tatlıses: Ben gönüllerin vekiliyim
Demet Şener İbrahim Kutluay’la aynı sandıkta oy kullandı
Demet Şener İbrahim Kutluay’la aynı sandıkta oy kullandı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim