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Abdülhamit Danışır kim, şimdi ne yapıyor?

Çılgın Bediş dizisinde Abdül tiplemesiyle tanınan Abdülhamit Danışır kim?

12 Ocak 2018 Cuma 16:17
Abdülhamit Danışır kim, şimdi ne yapıyor?

Bir döneme damga vuran Çılgın Bediş dizisinde Abdül tiplemesiyle tanıdığımız oyuncu Abdülhamit Danışır, şimdilerde sokakta dini kitaplar satarak geçimini sağlıyor. Abdülhamit Danışır 'Sarı Mercedes' ve 'Balkan Balkan'ın da aralarında bulunduğu bir çok sinema filminde rol almıştı. Birçok önemli film ve dizide rol alan oyuncunun kötü bir hayat yaşadığı ortaya çıktı.

İddialara göre Abdülhamit Danışır'ın dizinin başrol oyuncusu Yonca Evcimik'ten yardım istediği, ünlü şarkıcı, yıllarca aynı dizide rol aldığı oyuncuyu tanımamazlıktan geldiği söyleniyor. Gazetecilerin "Abdülhamit Bey zor durumda yardım eder misiniz?" sorusuna Evcimik'in "O kim ya?" diyerek tepki verdiği, "Çılgın Bediş'te kapıcı Abdül rolünde oynamıştı" deyince Yonca Evcimik, "Hiç bilmiyorum" şeklinde bir hareket yaptığı iddia ediliyor.

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