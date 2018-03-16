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37 yıl sonra büyük kavuşma Esra Erol’da gerçekleşti

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında filmleri aratmayan bir kavuşma hikayesi gerçekleşti. Aynı kaderi paylaşan baba ile oğlu 37 yıl sonra canlı yayında kavuştu. Baba, oğul ve kardeşlerin kavuşma anı ise izleyicileri yasa boğdu.

16 Mart 2018 Cuma 23:48
37 yıl sonra büyük kavuşma Esra Erol’da gerçekleşti

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında filmleri aratmayan bir kavuşma hikayesi gerçekleşti. Aynı kaderi paylaşan baba ile oğlu 37 yıl sonra canlı yayında kavuştu. Baba, oğul ve kardeşlerin kavuşma anı ise izleyicileri yasa boğdu.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında her gün farklı konu ve hikayelere yer veriliyor. Bu sefer ekranlara gelen hikayede parçalanan bir aile, evlatlık verilen çocuklar ve 37 yıl sonra büyük kavuşma gerçekleşti. Biyolojik ailesini aramak için Esra Erol’a başvuran Cenk isimli genç yaşadıklarını "Askere gittim, döndüğümde ise beni büyüten ailemin yanına gitmek istedim. Evde beni başka biri karşıladı. Bavulumu bana teslim etti. Annem bana 1 TL para bırakmış. Beni mirastan mahrum etmek istedi." diyerek yaşadıklarını anlatmaya başladığında yayın bitti. Ekranda bu anları izleyen gencin biyolojik aile program ekibini arayarak "Gerçek ailesi biziz, her şeyi anlatacağız" diyerek bugün canlı yayına katıldı.

37 YIL SONRA BÜYÜK KAVUŞMA ESRA EROL’DA GERÇEKLEŞTİ

Programa katılan Mehmet Kavaklı, biyolojik ailesini arayan gencin bebeklik fotoğraflarını getirip “DNA testine hazırım, ben çocuklarımı buldum. Onlar benim çocuklarım.” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kavaklı, "Söyleyecek kelime bulamıyorum. 80 senesinde eşim Şule ile evlendik. Sonra Pınar dünyaya geldi. Askere gitmek zorunda kaldım. Ben askerdeyken Cenk doğdu. Parçalanmış bir ailenin çocuğuydum. Eşime babaannem bakar diye askerdeyken içim rahattı. Ben izne geldiğimde çocuklarım yoktu. Babam eşimin ağabeyinin verdiğini söylüyordu. Eşimin ağabeyi ise babamın bıraktığını söylüyordu. Askere dönmediğim için, kaçak olarak görünüyordum. Elim kolum bağlıydı. 66 gün hapis yattım çocuklarımı senelerce aradım, geçmiş yıllarda TV programına çıktım ama hiçbir şekilde izlerine ulaşamadım." ifadesini kullanarak yaşadıklarını anlattı.

Programda baba oğul ve kardeşlerin kavuşma anı ise izleyicileri yasa boğdu.

Şaşırtıcı gerçek ise baba ile oğlun aynı kaderi paylaşmış olması oldu. Baba Mehmet Kavaklı askerden geldiğinde çocuklarının izine ulaşamıyor. Cenk ise askerden döndüğünde ailesinin kendisini terk ettiğini öğreniyor.

(İHA)
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