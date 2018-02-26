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2018 model gelinlik ve damatlıklar görücüye çıktı

İstanbul’da bir otelin düzenlediği ’Evlilik Festivali’nde 2018’in trendlerinden olan gelinlik ve damatlıklar defileyle tanıtıldı. Festivalde evliliğe ilk adımlarını atmak isteyen çiftlerin düğün hazırlığı için tüm detaylar yer aldı.

26 Şubat 2018 Pazartesi 11:23

İstanbul’da bir otelin düzenlediği ’Evlilik Festivali’nde 2018’in trendlerinden olan gelinlik ve damatlıklar defileyle tanıtıldı. Festivalde evliliğe ilk adımlarını atmak isteyen çiftlerin düğün hazırlığı için tüm detaylar yer aldı.

Lionel Otel İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen ’Evlilik Festivali’nde 2018’in trendlerinden olan gelinlik ve damatlıklar defile ile tanıtıldı. Evliliğe adım atacak çiftlerin düğün hazırlıklarıyla ilgili tüm detayların yer aldığı etkinliğe Ahmet Selçuk İlhan, Nur Ertürk, Nuri Alço, Murat Parasayar, Caner Toygar gibi ünlü isimler katıldı. Etkinlikte temsili olarak kına gecesi ve nikah töreni düzenledi. Ardından gelinlik ve damatlıkların defilesi gerçekleştirildi. Festival renkli görüntülere sahne olurken, evlenmek isteyen çiftler yoğun ilgi gösterdi. Otelin, evlenmek isteyen çiftlere a’dan z’ye her türlü hizmet sunduğu belirtildi.

"ANAHTAR TESLİM BİR İŞ YAPTIK"

Etkinlik hakkında bilgi veren Lionel Otel İstanbul Pazarlama ve Satış Direktörü Burçak Atak,’’Bayrampaşa, Taksim’e alternatif ve gelişmeye aday ikinci merkez. Burada evlenecek olan çiftlerin en özel ve mutlu günlerinde yanlarında olmak için hizmetlerimizi çözüm ortaklarımızla birlikte tanıttık. Bin metrekarelik balo salonumuzda profesyonel kadrolarla bu işi gerçekleştiriyoruz. Dekorasyondaki farklılık, lezzetli menüler, gelin ve damadın konforu için planladığımız çözümlerimiz gerçekten ilgi gördü. Etkinliğimize yoğun bir katılım var. Bu sene ilkini yaptığımız festivali önümüzdeki senelerde devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu festivali yapmamızdaki sebep; 2018 düğün ve davet konseptlerini tanıtmak. Damatlık ve gelinlik defileleri yapıldı. Saç şovları ve müzik performansları sergilendi. Evlilik hazırlığı sırasında gelinin ve damat adaylarına dermokozmetik uygulamalarıyla ilgili çeşitli bilgiler verdik. Aslında anahtar teslim bir iş yaptık. Bu ay sonuna kadar 2018 düğünleri için avantajlı rezervasyon imkanlarından faydalanmak isterlerse yüzde 20’lik indirim var. Düğün organizasyonunu otelimizde gerçekleştiren çiftlere bekarlığa veda, gelin hamamı, kına, baby shower, sünnet organizasyonu gibi diğer özel paketlerimizden de indirimli olarak yararlanma imkanı sunuyoruz. Çiftlerimizin evliliklerini bünyemizde yer alan Antalya’daki 5 yıldızlı Galeri Resort Otel’imizde ve tercih edilen düğün paketine göre yurt dışında güzel bir balayı hediye ederek taçlandırıyoruz. A’dan z’ye davet ve etkinlik planlaması yapıyoruz. Davet sahiplerinin konforunu düşünerek farklı ve unutulmaz deneyimler yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Düğün temasına, davet sahibinin zevk ve isteklerine göre müzik, fotoğraf video koreografisi ile düğün akışını belirliyoruz. Bu arada düğünün kokteyl, nikah, ilk dans, tebrikler, yemek, pasta ve danslarına kadar her şey planlanmış oluyor" dedi.

"SON DÖNEMDE KONSEPTLİ DÜĞÜNLER ÇOK MODA"

Son dönemde konseptli düğünlerin çok moda olduğunu vurgulayan Atak, "Burada çok fazla Hint düğünü yaptık. Bunun dışında yöresel düğünler özellikle revaçta oluyor. Bu aşamada ses, ışık ve prodüksiyon hizmeti de veriyoruz. Oldukça keyifli etkinlikler oluyor. Gelecek olan çiftlerin ailesine ve geline kullanım amaçlı odalar açıyoruz. Gelin ve damadı süit odalarda konaklatıyoruz. Bir gece ücretsiz olarak ağırlıyoruz. Daha sonra evliliklerinin ilk yıl dönümünde evliliklerini tazelesinler diye tekrardan konuk ediyoruz. Unutulmaz anları sürekli unutulmaz hale getiriyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)
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