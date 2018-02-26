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Yazar Faruk Yıldız’dan yeni kitap müjdesi

Karadeniz Kitap Fuarında okuyucularıyla bir araya gelen Yazar Faruk Yıldız, iki yeni kitap müjdesi verdi.

26 Şubat 2018 Pazartesi 11:16
Yazar Faruk Yıldız’dan yeni kitap müjdesi

Karadeniz Kitap Fuarında okuyucularıyla bir araya gelen Yazar Faruk Yıldız, iki yeni kitap müjdesi verdi.

TÜYAP Samsun Fuar Merkezinde düzenlenen 4’üncü Karadeniz Kitap Fuarında ödüllü romanı ‘Evvel Zaman İhtilali’ni sevenleri için imzalayan Faruk Yıldız, etkinlikte yer almaktan son derece mutlu olduğunu belirtti. Okuyucularının yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldız, kitaplarını imzaladı, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

Geçen yıl düzenlenen Tarihi Roman Yarışmasında ilk kitabıyla ikincilik ödülü alan genç yazar, yeni çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Yaz döneminde yayınlanacak iki ayrı kitap üzerinde çalıştığını belirten Faruk Yıldız, bu çalışmaların birinin gençlere yönelik olduğunu dile getirdi. Faruk Yıldız, diğer çalışmanın ise yine sürpriz bir tarih romanı olacağının sinyalini verdi.

(İHA)
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