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"Yazan insanlar kendisi olmaya çalışmalı"

Polisiye romanların usta kalemi ünlü yazar Ahmet Ümit, İstanbul’Un Büyükçekmece ilçesinde düzenlenen söyleşide sevenleriyle buluştu. Yazmak isteyenlerin taklitlerden sakınması gerektiğini belirten Ümit, "Hiç kimse Shakespeare olmaya çalışmamalı" dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:43
"Yazan insanlar kendisi olmaya çalışmalı"

Polisiye romanların usta kalemi ünlü yazar Ahmet Ümit, İstanbul’Un Büyükçekmece ilçesinde düzenlenen söyleşide sevenleriyle buluştu. Yazmak isteyenlerin taklitlerden sakınması gerektiğini belirten Ümit, "Hiç kimse Shakespeare olmaya çalışmamalı" dedi.

Ünlü yazar Ahmet Ümit, Büyükçekmece Belediyesinin düzenlediği söyleşide sevenleriyle buluştu. Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen söyleşiye Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar katıldı. Söyleşinin moderatörlüğünü ise Tarihçi Yazar Sacide Bolcan üstlendi. Okurlarının yoğun ilgi gösterdiği söyleşide sevenleri Ahmet Ümit’e merak ettiği soruları yöneltti. Anlattıklarını esprili bir dille aktaran Yazar Ahmet Ümit sevenlerini de güldürdü. Söyleşinin ardından Ahmet Ümit’e kitap imzalatmak isteyen okurları, uzun kuyruklar oluşturdu.

“YAZAN İNSANLAR KENDİSİ OLMAYA ÇALIŞMALI”

Yazmak isteyen insanların taklitlerden sakınması ve özgün olması gerektiğini ifade eden Yazar Ahmet Ümit, “Asıl mesele bence, hiç kimse Shakespeare olmaya çalışmamalı, hiç kimse Ahmet Ümit olmaya çalışmamalı, Yaşar Kemal olmaya çalışmamalı. Yazan insanlar kendisi olmaya çalışmalı. Aksi halde taklit olur. Sanatta biricik olan şey, doğruyu yazmak değil. Güzeli yazmak da değil. Sanatta önemli olan şey doğruyu ve güzeli çok farklı bir formatta, çok farklı bir şekilde yazmak. O zaman siz oluyorsunuz. Ben Ahmet Ümit gibi yazmalıyım. Ahmet Ümit tarzını, yazım stilini, üslubunu ve bakış açısını özgün bir şekilde hem Türk edebiyatına hem de dünya edebiyatına kanıtlamalıyım” diye konuştu.

(İHA)
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