Yayımlanan materyal sayısı arttı

Türkiye’de 2017 yılında 58 bin 27 kitap yayımlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı uluslararası standart kitap numarası (ISBN) istatistiklerini açıkladı. Buna göre; yayımlanan materyallerin sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 10,8 artarak 60 bin 335 oldu. Web tabanlı elektronik kitaplar yüzde 34,5 azaldı. Yayıncılar tarafından 2017 yılında; 58 bin 27 kitap, 212 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), bin 767 web tabanlı elektronik kitap, 26 konuşan kitap (kaset, CD, DVD) ve 303 diğer olmak üzere toplam 60 bin 335 materyal için ISBN alındı.

YAYINLARIN YÜZDE 92,2’Sİ ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN YAYIMLANDI

Özel sektör tarafından yayımlanan materyal sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 11,1 artarak 55 bin 633 oldu. Türkiye’de 2017 yılında yapılan yayımların yüzde 92,2’si özel sektör, yüzde 5,3’ü kamu ve eğitim kurumları, yüzde 2,5’i ise sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirildi.

YAYINLARIN YÜZDE 28,4’Ü EĞİTİM KONUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yayınlar konularına göre incelendiğinde; 2017 yılında yayımlanan materyallerin yüzde 28,4’ü eğitim, yüzde 19,1’i yetişkin kültür, yüzde 16,6’sı çocuk ve ilk gençlik, yüzde 16,3’ü yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 13,5’i akademik, yüzde 6,1’i ise inanç konulu olarak yayımlandı. Yayımlanan materyallerin yüzde 91,4’ünun yayın dili Türkçe, yüzde 5’inin İngilizce, yüzde 3,6’sının ise diğer diller olarak gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 16,6 İLE EĞİTİM KONULU YAYINLARDA OLDU

Eğitim konulu yayınların sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 16,6 artarak 17 bin 153’e ulaşırken, çocuk ve ilk gençlik yayınları ise yüzde 16,5 artarak 10 bin 42 oldu.

SATILAN KİTAP BANDROLÜ SAYISI YÜZDE 0,9 ARTTI

Satılan kitap bandrolü sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 0,9 artarak 407 milyon 739 bin 8 adet oldu.

(İHA)