Yasemin Mori'den yeni albüm: “Estrella”

9 yeni şarkıdan oluşan albümde sanatçı, önceki albümlerinde kurduğu karnaval dünyasını, bu kez tutkulu bir aşk hikayesinin flörtöz dansıyla kutlamaya davet ediyor. Sokağın gerçekliği ile ihtirasın gelgitlerinden aldığı ilhamı şarkılara döken sanatçı, dinleyiciyi yüksek enerjili bir cümbüşte gezdirecek.

Düzenlemeleri Gürsel Çelik imzası taşıyan albümde şarkıların tüm söz müziği Yasemin Mori’ye aitken, “Uçan Kedi” ve “Estirelim mi?” parçalarının bestelerinde Korhan Futacı işbirliği bulunuyor. Her albümünde olduğu gibi, İspanyolca yıldız anlamına gelen Estrella’da yine farklı bir müzikal deneyim sunan Mori, çıkış şarkısı “Estirelim mi?” ile müziğine yeni bir soluk getiriyor.

Çıkış şarkısı “Estirelim mi?”de Eypio ile işbirliğine giren Mori’ye Konyak parçasında Cem Yılmaz eşlik ediyor. Bora Tarhan yönetmenliğinde çekilen ve Eypio’nun da kamera karşısına geçtiği klibin görüntü yönetmenliği Murat Akay’a, stil danışmanlığı Anıl Can’a ait.

“Estrella” albümü tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken, “Estirelim mi?” klibi bugün sanatçının vevo kanalında ve tüm müzik kanallarında yayında.