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“Yapabilirsin” raflarda

Tuluhan Tekelioğlu’nun ’cesur, güçlü ve üretken’ 9 kadının hikâyelerini anlattığı “Yapabilirsin" adlı yeni kitabı raflarda yerini aldı

26 Şubat 2018 Pazartesi 10:10
“Yapabilirsin” raflarda

Tuluhan Tekelioğlu’nun ’cesur, güçlü ve üretken’ 9 kadının hikâyelerini anlattığı “Yapabilirsin" adlı yeni kitabı raflarda yerini aldı

Karakarga Yayınları’ndan çıkan kitap, 176 sayfadan oluşuyor.

Kitapta yer alan kadınlar ve öyküleri kısaca şöyle:

"-2016 Paralimpik Olimpiyatları’nda dünya rekoru kırarak halter şampiyonu olan Nazmiye Muslu Murat,

-Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nu kuran ve kadına karşı şiddet sorununu anlatan “Yün bebek” filmini yazıp yöneten Ümmiye Koçak,

-Hemşirelik okurken İstanbul Hukuk Fakültesi’ni kazanan ve bugün Türkiye’nin en çok tanınan avukatları arasında yer alan Altın Mimir,

-Ev hanımıyken girişimciliğe başlayan ve kaz yemeğini turizme kazandıran Nuran Özyılmaz,

-Ailesinin itirazlarına rağmen Türkiye’nin ilk kadın F16 pilotu olan Berna Şen Özmen,

-2010 yılında “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu”nu kuran Gülsüm Kav,

-Adıyaman Fevzi Çakmak Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olan ve engelli öğrencilerin de içinde bulunduğu 400 kişilik bir orkestra kuran Ece Apaydın,

-Zeytin toplayarak geçimini sağlayan ve köy evlerinin dış cephelerine graffiti yapan Nuran Erden,

-Türkiye’de üretimi olmayan propolisi kendi temin eden ve Türkiye’nin ilk yerli propolisini bir dünya markası haline getirmek için SBS Bilimsel BioÇözümler’i kuran Aslı Elif Tanuğur".

(İHA)
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