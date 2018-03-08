Vizyonda bu hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:

Direniş Karatay

Guyaseddin, babası Alaattin Keykubat’ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine tahta geçmiştir. Fakat o, babası gibi yetenekli bir devlet adamı değildir. Bu durum Moğol baskılarının artmasına neden olur. Emir Celaleddin Karatay bu baskılara karşı halkı büyük bir direnişe hazırlamayı planlar. Tüm tecrübesi ve gücü ile direniş hazırlıklarına başlayan Celaleddin Karatay, gencinden yaşlısına, kadın erkek demeden Anadolu’nun sessiz kahramanlarını da yanına alır.

Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı’nın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur, Burcu Özberk yer alıyor.

Gringo

Yumuşak huylu iş adamı Harold Soyinka için işler pek iyi gitmemektedir. Kimi olaylar sonucunda Harold kendini, sırttan bıçaklayan meslektaşlarının, yerel uyuşturucu baronlarının ve yozlaşmış paralı askerlerin insafına kalmış halde bulur. Kanuna saygılı bir vatandaşken aranan bir suçluya dönüşen Harold, giderek daha tehlikeli hale gelen durumunun içinde hayatta kalmaya çalışmak zorundadır...

Yönetmen koltuğunda Nash Edgerton’ın yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Joel Edgerton, David Oyelowo, Amanda Seyfried ve Charlize Theron yer alıyor.

Küçük Kahramanlar

Chloe ve annesi yeni bir eve taşınmak zorunda kalırlar. Bahçe cüceleriyle dolu eski bir eve yerleştikten kısa bir süre Chloe, meraklı olan komşuları Liam ile birlikte bahçe cücelerinin gerçek olduklarını keşfeder. Cüceler, evi küçük canavarlardan korumaktadır. Troggs adındaki bu küçük canavarlar, başka bir dünyadaki bir portal aracılığıyla evi istila etmektedir. Gerçekleri öğrendikten sonra Chloe ve Liam, canavarların istilasına karşı cücelerle işbirliği yaparak dünyayı korumak için savaşır.

Locman

1980 yılında geçen filmde bir makinistin hikayesi anlatılıyor. Uğur, makinist olarak çalışan bir adamdır. İşinde terfi ile tayini çıkınca ailesi ile birlikte yeni bir yaşama başlar. Artık depo şefi olacak olan Uğur eşi Handan ve çocukları ile birlikte lojmana yerleşir. Ailesinin yeni ortamlarına alışabilmeleri için elinden gelen yapan Uğur, ön yargı ve korkularını ailesi ve dostlarının yardımı ile üstesinden gelecektir.

Oyuncu kadrosunda Alican Yücesoy, Yeliz Kuvancı, Nergis Çorakçı, Cem Cücenoğlu, Nisa Aksongur, İlker Kabaoğlu gibi isimlerin yer aldığı, senaryosunu Şükrü Alaçam ve Mine Ölce Çakan’ın yazdığı yapımın yönetmenliğini Şükrü Alaçam üstleniyor.

Mahalle

Aynı mahallede yaşayan üç arkadaşın hayatı, mahallenin yakınlarına gizemli bir yabancının taşınmasıyla bambaşka bir hal alır. Yönetmen koltuğunda Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Gülsoy ve Teoman’a Emre Erkan, Selahattin Töz, Hazal Ergüçlü, Selen Öztürk gibi isimler eşlik ediyor.

Mekanlar ve Yüzler

60 yılı aşkın bir süredir sinemadan fotoğrafa, video yerleştirmeden heykele yapıtlar üreten 88 yaşındaki efsane Agnès Varda, İstanbul’da da “Şehrin Kırışıklıkları” projesiyle duvarlara yapıtlar bırakan genç JR ile birlikte Fransa’nın köylerini gezdi. İkili bir yandan halkla sohbet etti, fotoğraflar çekti, çektikleri fotoğrafları sergiledi, bir yandan da dost olup birbirlerini daha iyi tanımaya çalıştı. Mekânlar ve Yüzler, iki çok özel sanatçının sanat, yaş almak, paylaşmak ve gezmek hakkında ürettikleri bir film.

Pervane

11 yaşındaki Afgan kızı Parvana, Taliban kuralları altında yaşamaktadır. Pervana, babası haksız yere hapse atıldığında hayatı sonsuza kadar değişir. Ailede para kazanabilecek kimse olmadığı Parvana’nın çalışması gerekir. Fakat kadınların erkekler olmadan evlerinden çıkmalarına izin verilmez. Parvana ailesine destek olmak için saçlarını kısacık kesip, bir erkek çocuk gibi giyinerek çalışmaya başlar. Özgür ve bir o kadar da tehlikeli bir dünya keşfeden Parvana, babasını bulup ailesini tekrar bir araya getirmenin yolunu arar.

Phantom Thread

İngiliz modasının kalbinde yer alan ünlü terzi Reynolds Woodcock ve kız kardeşi Cyril, kendilerine özgü tarzları ile ülkenin önde gelenlerini giydirmektedir. Müzmin bir bekar olan Woodcock, hayatına giren kadınlarla arkadaşlık etmekte, onlardan ilham almaktadır. Genç, iradeli bir kadın olan Alma Reynolds’ın karşısına çıktığında ise işler değişir. Genç kadın Reynolds’un aklının başından alır ve kısa sürede onun ilham perisi olur. Reynolds’un kontrollü ve düzenli hayatı aşk kapısını çaldığında alt üst olur.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde 3 Oscar ödüllü aktör Daniel Day-Lewis, modacı Charles James’i canlandırıyor.

Vicdan Ağacı

Kuşadası, Kirazlı köyünde Menderes ve yatalak ağabeyi Adnan birlikte yaşarlar. Menderes kendini bakıma muhtaç olan ağabeyine adamıştır. Köyün emlakçısı Reşit iki kardeşin oturduğu evi almak ister. Reşit, Menderes evi ve araziyi satıp ağabeyi Adnan’ı huzurevine yerleştirmesi için nasihat verir. Adnan bu konuşmayı öğrendiğinde iki kardeş geçmişleriyle yüzleşecektir. İki kardeşin aynı kadına duyduğu derin sevgi ve aralarındaki vicdan muhasebesi karılma noktası olacaktır. Olgun Özdemir’in yazıp yönettiği filmin, başrollerini Şerafettin Kaya ve Turgay Tanülkü paylaşıyor.

Ziyaretçiler: Gece Avı

Bir aile, bir grup akrabayla birlikte kalacakları mobil ev alanına geldiklerinde şaşkınlığa uğrarlar. Bu ıssız yerleşim alanında kimse yoktur ve herkes gizemli bir şekilde götürülmüş gibidir. Bilmedikleri şey ise karanlıkta gizlenmekte olan üç maskeli psikopatın onların her hareketini izlediğidir. Bu tehlikeli üçlü, ailenin hayatta kalmak için neleri göze alabileceğini test etmek için her yolu deneyecektir...

(İHA)