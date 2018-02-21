Van'daki Akdamar Adası tatlı suya kavuşuyor

Türkiye’nin ve dünyanın önemli turizm yerlerinden biri olan Akdamar Adası’nın yıllardır süren su sıkıntısı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) ile çözülüyor. İçişleri Bakanlığınca kayyum olarak Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Vekilliğine atanan Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun talimatları doğrultusunda, Gevaş ilçesinde "hayal proje" olarak adlandırılan "Akdamar Adası’na tatlı su götürülmesi" projesi hayata geçiriyor. Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından hazırlanan proje kapsamında Gevaş ilçesinden Akdamar Adası’na kadar gölün altından geçirilecek 3,8 kilometrelik hat aracılığıyla, adaya tatlı su verilecek.

“ARTOS’UN SOĞUK SULARINI AKDAMAR ADASI İLE BULUŞTURACAĞIZ”

Konuyla ilgili adada incelemelerde bulunan VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, Akdamar Adası’nın sadece Türkiye’nin değil bir dünya mirası olduğunu belirterek, adanın turizm açısından çok önemli bir değere sahip olduğunu söyledi. Akdamar Adası’nın yüzyıllardır bitmeyen bir su sıkıntısının olduğunu ifade eden Tekataş, “Buraya yüz binlerce insan geliyor ama burada içme suyu yok. Bizler buraya görevlendirildiğimizde Van Valisi Murat Zorluoğlu ilk olarak adayla ilgili sorunu anlatarak, burayla ilgili çalışma yapma talimatını verdi. Biz de bu proje çalışmasına derhal başladık. Artos Dağı’nın eteklerinde bulunan Pınarbaşı kaynaklarının bir kısmını daha önce Gevaş ilçesine götürmüştük. Büyük bir kaynak olduğu için yaptığımız etütler sonucu, Akdamar Adası’na da bu suyun getirilebileceğini fark ettik. Daha sonra proje çalışmalarını yaptık ve yaklaşık 27 kilometrelik bir isale hattı ile bu suyu buraya getirebileceğimizi gördük. Bu su, sadece Akdamar Adası’na can damarı olmayacak, geçtiğimiz güzergahtaki yerleşim yerlerine de su vererek uzun süredir devam eden su sıkıntısını çözmüş olacağız. Akdamar Adası, gerek doğal yaşam alanı noktasında gerekse insanların ihtiyaçlarını karşılama noktasında belki kurulduğu günden bu yana bu sıkıntıyı çekmiş. Biz Allah’a şükür denizin altından 3 bin 800 metrelik bir hat çekmek suretiyle Artos’un soğuk sularını Akdamar Adası ile buluşturacağız. Bu projeyi yapmak bize nasip olduğu için çok mutlu addediyorum kendimi. Bu kapsamda bu projenin mimarı olan Van Valisi Murat Zorluoğlu’na bütün Vanlılar adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Proje çalışmalarının birkaç ay sürdüğünü ve tüm ekiplerinin projeye yönlendirildiğini dile getiren Tekataş, “Kolay bir proje değildi. Çünkü Artos Dağı önünde bulunan tepeyi aşmak baya zamanımızı aldı. Kıbrıs’a su götürülme projesinden sonra su altında yapılacak ikinci proje olacak. Bu projenin prestijini bu noktada biraz daha da arttırıyor” ifadelerini kullandı.

“VASKİ’NİN İMKANLARINI HERKES KENDİ MALIYMIŞ GİBİ DEĞERLENDİRMİŞ”

Projenin kaynağının tamamen VASKİ’den sağlanacağını da sözlerine ekleyen Tekataş, “Biz VASKİ’yi aldığımızda çok kötü bir durumdaydı ve 323 milyon TL gibi bir borçla devir aldık. Bu nedenle çok ciddi bir mali disiplin uyguladık. İlk olarak kayıp-kaçak oranını yüzde 80’lerden yüzde 59’a düşürdük ve ciddi bir kaynak sağladık. Bunun yanında kendi içerimizde de tasarrufa yöneldik. VASKİ’nin imkanları adeta çok hoyratça kullanılmış. Yani VASKİ’nin imkanlarını herkes kendi malıymış gibi değerlendirmiş. Şu an sadece yakıttan aylık 100 bin TL gibi bir tasarruf yapıyoruz. Bu şekilde diğer alanlarda da tasarruf yaptığınız zaman Akdamar Adası’na su getirme projesinin parasını bırakın daha birçok projenin parası çıkıyor. Yani Akdamar Adası projesini de, yapımını da tamamen VASKİ imkanlarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ne kadar giderse gitsin, Akdamar Adası ile birlikte birçok yerleşim yerini suya kavuşturacağımız için bizim için bir kıymeti yok. Çünkü Van, Vanlılar, Van Gölü bunu fazlasıyla hak ediyor” dedi.

“GELECEK NESİLLERE ÇOK ÖNEMLİ BİR MİRAS BIRAKMIŞ OLACAĞIZ”

Van Gölü’nün iki önemli sorununun olduğuna değinen Tekataş, “Van Gölü’nün iki sorunundan biri arıtma tesisiydi. İhalesini yaptık. Van Gölünü kirlilikten kurtardığımızda, Akdamar Adası’na da su getirdiğimizde Van Gölü için yüzyıllardır belki bin yıllardır yapılmayan hizmetleri getirmiş olacağız ve gelecek nesillere çok önemli bir miras bırakmış olacağız” diye konuştu.

Bir aksilik olmaması durumunda mart ayı içerisinde kazı çalışmalarına başlayacaklarının altını çizen Tekataş, “Bu hafta içerisinde EKAP’ta ilan edeceğiz ve EKAP’ın vereceği ihale tarihine göre mart ayının ikinci yarısında ihalemizi yaparak sezonun başlaması ile birlikte kazmayı vuracağız. Allah nasip ederse, kafamızdaki takvim işlerse biz bu yıl sonuna kadar bu işi bitirmeyi planlıyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı